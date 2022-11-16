Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Avrupa ve Türkiye'de kahve fiyatları yükseldi! Kahve artık bir lüks mü oluyor?

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin bildirdiğine göre dünya genelinde giderek artan enflasyon nedeniyle Avrupa Birliğine üye ülkelerde bile kahve neredeyse lüks haline geldi.

Giriş: 16.11.2022 - 12:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • KAHVE LÜSK MÜ OLUYOR?

    AB dışındaki Avrupa ülkeleri ele alındığında ise kahve fiyatlarında en çok artışın görüldüğü ülke Türkiye odu. Eylül 2022 itibariyle kahve fiyatlarında yıllık artış Türkiye’de yüzde 111 oranını gördü. Bu oran AB ortalamasında yüzde 17 olarak gerçekleşti.

  • Kahveyi sütlü sevenler için maliyet daha da artıyor. AB ülkelerinde şeker fiyatı son bir yılda yüzde 37 arttı, tam yağlı süt fiyatlarında ise yüzde 26 artış gösterdi.

  • Dünyada yükselmeye devam eden enflasyon, Türkiye’de artış göstermeye devam ediyor. AB ülkelerinde eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 10,9 oranında iken bu oran Türkiye İstatistik Kurumu’nun bildirdiği verilere göre aynı dönemde Türkiye’de yüzde 83’e ulaştı.

  • KAHVE FİYATLARININ YILLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU!

    Kahve fiyatları AB’de son bir yılda yüzde 17 artış gösterdi. Üye ülkelerde ise bu oran en yüksek yüzde 43 ile Litvanya’da görülüyor.

  • Kahvede yıllık zam oranı İsveç’te yüzde 38, Letonya’da 36, Finlandiya’da 30, Kıbrıs’ta ise yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.