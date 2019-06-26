26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de sadece Kapıdağ bölgesinde üretilen ve geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işareti alınan mor soğanda hasat dönemi sürüyor.
Ballıpınar Mahallesi Muhtarı Necmi Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde yaklaşık bin 500 ton mor soğan üretimi yapıldığını söyledi.
Sezer, bu yılın verimli geçtiğini ifade ederek, "Köyümüzün birinci geçim kaynağı mor soğandır. Köy halkı olarak soğanla yatıp soğanla kalkıyoruz. Geçimimiz tamamen bu ürüne bağlı. İnşallah bereketli bir sezon geçireceğiz. Fiyatlar da iyi olursa üretici için güzel bir sezon geçecek demektir." dedi.
Ürünlerine yurt dışından da talep gelmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Sezer, "Köyümüzde 300 dönüm civarında soğan ekimi yapılıyor, bu da yaklaşık bin 500 ton rekolteye tekabül ediyor. Bu da çok güzel bir rakam. Bu üretime göre geçen yılı ikiye katlamış durumdayız." ifadelerini kullandı.
"MOR SOĞANIN GERÇEK DEĞERİNE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"
Erdek Ticaret Odası Başkanı (ETO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı da ticaret odası olarak mor soğanla ilgili amaçlarının rekoltenin arttırılarak devam etmesi ve üreticinin daha iyi kazanmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Sarı, mor soğanın gerçek eder değerine kavuşup köylünün ektiği üründen para kazanmasını istediklerini belirterek, "Mor soğanın 80 yıllık ata tohumları mevcut, bunları korumak lazım. Koruduktan sonra sağlıklı tohumlarla ekilmesi lazım." diye konuştu.
Mor soğanın saklama koşullarıyla ilgili farklı yöntemler bulunması gerektiğini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:
"Soğuk hava depolarında bekleterek dilimlenmiş veya kavrulmuş halde muhafaza edip pazarlamamız lazım. Soğanımızda bu yıl beklenen rekolte geçen yıldan daha yüksek, geçen yıl çok yağışlı geçtiği için ekimlerde problemler yaşamıştık. Bu yıl kalite çok üst düzeyde, onun için beklenen hasat da çok başarılı olacak. Soğana yurt dışından çok talep var. 10 yıl önce İngiltere'ye bir satış gerçekleştirilmiş ama devamı gelmemiş. Şimdi Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden de talep geldi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),İsrail ve Avrupa'nın bütün ülkelerinden mor soğana talep var. Önce iç piyasa talebini karşılayacağız sonra da ihracata bakacağız."
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