Avrupa ve Asya'da kuş gribi paniği!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Avrupa ve Asya'da Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) rapor edilen kuş gribi salgını raporları artıyor.

Çin, bu yıl H5N6 kuş gribi alt tipiyle 2020'de 21 insan enfeksiyonu bildirdi. OIE, Güney Kore'nin, Chungcheongbuk-do bölgesinde bulunan yaklaşık 770 bin kümes hayvanı bulunan bir çiftlikte virüs tespit edildiğini duyurdu.

JAPONYA'DA KRİZ MASASI KURULDU

Japonya'da geçtiğimiz hafta bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve etkisini giderek arttıran kuş gribi salgını ülkenin bir eyaletine daha sıçradı.

Hyogo eyaletindeki Himeji şehrinde bir kanatlı hayvan üretim tesisinde kuş gribi salgını olduğu doğrulandı. Çiftlikte şüpheli şekilde anormal sayıda tavuğun ölmesi üzerine yapılan genetik testler sonucu ortaya çıkan salgın nedeniyle bölgede geniş çaplı dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Eyalet yönetimi, alınacak tedbirlere karar vermek üzere bir kriz masası kurdu.

GEÇEN YIL REKOR KIRMIŞTI

Japonya’da kuş gribi salgını geçen yıl ülke genelinde birçok eyalete yayılmış, itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmıştı.

Salgının ülke geneline yayılması nedeniyle Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de itlaf çalışmalarına destek vermişti. Önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5 milyon 78 bin tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

FRANSA'DA ALARM DURUMU YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARILDI

Fransa'da kuş gribi alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartıldığı bildirildi.

Resmi gazetede yayımlanan kararda, Avrupa'da kuş gribi durumunun kötüleşmesine üzerine Fransa'da kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtildi.

Ülkede kuş gribi alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartıldığı da kaydedildi.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa'da yıl başından bu yana 130 kuş gribi vakasının tespit edildiği, bu nedenle alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartılmak zorunda kalındığı anlatıldı.

AVRUPA'DA YAYILIYOR

OIE, Norveç'in Rogaland bölgesinde 7 bin kuştan oluşan bir sürüde H5N1 kuş gribi salgını bildirildiğini söyledi.

Belçika'da ise yabani bir kazda kuş gribi tespit edilmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması istendi.

Belçika Federal Gıda Kurumundan yapılan açıklamada, Anvers kentine bağlı Schilde beldesinde yabani bir kazda kuş gribi (H5N1) görüldüğü bildirildi.

Kuş gribi virüsünün hastalığa yol açan varyantının tespit edildiği belirtilen açıklamada, çok sayıda yabani kuşta virüs bulunabileceği ifade edildi.