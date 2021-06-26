Uzay herkes için

ESA Başkanı Josef Aschbacher cuma günü Reuters'e verdiği demeçte, Avrupa Uzay Ajansı bünyesinde dünyanın ilk fiziksel engelli astronotunun işe alınacağını duyurdu.
ESA Başkanı Josef Aschbacher, ‘‘İlk kez olacak olan bir uygulamayı başlatmak istiyoruz.’’ diyerek ESA için mutlu olduğunu bildirdi. ‘‘Alanın herkes için olduğunu gösteriyor ve bu benim iletmek istediğim bir şey." ifadelerine yer verdi.
Aschbacher, 22 üyeli uzay programının astronotlar için son on yıllık işe alım çağrısını yeni kapattığını ve toplamda 22 bin başvuru aldığını bildirdi.
Reuters, Avusturya'da ailesinin dağ çiftliğinin üzerindeki yıldızlara bakarak büyüyen Aschbacher'in bir keresinde öğrenciyken bir ESA astronotu olmak için başvurduğunu aktardı. Şimdi ise uzayın artık ana akım olduğunu söyledi.
UZAY SON DERECE HIZLI GELİŞİYOR
ESA Başkanı, ‘‘Uzay son derece hızlı gelişiyor ve bu trene yetişemezsek geride kalacağız" diye ekledi ve ESA'nın Avrupalı girişimlerin büyümesine yardımcı olmak için sermayedarla çalışmaya hazır daha girişimci bir oyuncu olarak yeniden şekillendirme planlarının altını çizdi.
Bu yılki iş ilanı, on yıl önce alınan 8 bin başvurunun neredeyse üç katını çekti ve başvuruların daha önce dörtte birinin sadece kadınlardan oluştuğunu söyledi.
Reuters'ın Avrupalı astronotlar bir gün aynı anda iki farklı ay üssünde aynı anda görev yapabilirler mi? sorusuna karşılık bunun çok güzel bir fikir olduğunu ve konuşulduğunu söyledi.
UZAYDA ÖZELLEŞME
Avrupa Uzay Ajansı ESA, Jeff Bezos'un Blue Origin ve Elon Musk'un SpaceX'i gibi teknoloji devleri tarafından finanse edilen havacılık ve uzay araştırma şirketleriyle sert rekabet halinde.
Bilindiği gibi, teknoloji devi Amazon'un kurucusu Bezos, gelecek ay kendi roketiyle uzaya giden ilk kişi olmayı umuyor. Bir zamanlar kamu kurumlarının ilgi alanına giren uzay şimdi ise büyük çoğunlukta özel şirketlerin rekabeti altında.
Reuters, Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın halihazırdaki 7 milyar avroluk bütçesinin, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi olan NASA’nın üçte birine tekabül ettiğini söyledi.
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