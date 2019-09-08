08 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Helsingborg kentinde 35 ülkeden 458 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona sona erdi.
Şampiyonanın son gününde erkeklerde 87 ve +87, kadınlarda ise 73 ve +73 kilo müsabakaları yapıldı.
Emre Kutalmış Ateşli ve Huri Korkut Avrupa şampiyonu olurken, Hasan Can Lazoğlu ile Muhammed Emin Açıkgöz bronz madalya aldı.
Erkekler +87 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli, finalde İspanya'dan Antonio Artal'ı 24-18 mağlup ederek altın madalya kazandı. Gençler dünya ve Avrupa şampiyonu Emre Kutalmış Ateşli, 2018 yılından sonra ümitlerde bu başarısını tekrarlayarak üst üste ikinci kez altın madalyayı boynuna taktı.
Kadınlar 73 kiloda tatamiye çıkan Huri Korkut, finalde Rusya'dan Madina Gadziheva ile karşılaştı. Rakibini 4-2 yenen Huri Korkut, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu, 2018'de olduğu gibi bronz madalyanın sahibi oldu. +87 kiloda yarışan Muhammed Emin Açıkgöz de üçüncülük kürsüsüne çıktı.
MİLLİLERDEN 12 MADALYA
Milli takım, Avrupa Ümitler Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamladı. Türkiye, erkekler, kadınlar ve genel klasmanda Avrupa ikincisi oldu.
Şampiyonada milli sporculardan Ferhat Can Kavurat, Emre Kutalmış Ateşli ve Huri Korkut altın, Fatma Keleş, Havva Nur Çoban, İkra Kayır ve Mahmut Küskü gümüş, Hakan Reçber, Hüseyin Kartal, Hasan Can Lazoğlu, Muhammed Emin Açıkgöz ve Gülsüm Gültekin de bronz madalya aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, milli sporcuları kutlayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonanın son gününde ülkemize 2 Avrupa şampiyonluğu daha hediye ediyoruz. Bu yaş grubunda altın madalyalara ambargo koyan Emre Kutalmış Ateşli'yi performansını devam ettirdiği için kutluyorum. Ülkemize altın madalya sevinci yaşatan Huri Korkut ve bronz madalya elde eden sporcularımızı da tebrik ediyorum. Genel sıralamada kürsü geleneğimizi bozmadık. Türk tekvandosu her zamanki gibi ülkesini gururlandırmaya devam ediyor."
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