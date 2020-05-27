Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Slovakya ve Çekya hükümetleriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde bugünden itibaren Çekya, Slovakya ve Macaristan vatandaşlarının 48 saati geçmemek üzere karantinada kalmaksızın söz konusu ülkeleri ziyaret edebileceğini açıkladı.
Macaristan'da bugüne kadar 3 bin 793 vaka görülürken, 505 kişi ise hayatını kaybetti.
Avusturya’da cuma günü itibarıyla 100 kişinin katılımıyla düzenlenecek düğün ve cenaze merasimlerine izin verilecek. Aynı tarihte otellerin de açılacağı ülkede, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kurallara uyulmasının altı çizildi.
Avusturya’da vaka sayısı 16 bin 557’ye, salgın nedenli can kaybı 645’e çıktı.
- Polonya, normalleşmede 4'üncü aşamaya geçiyor
Polonya Başbakanı Matuez Morawiecki de normalleşme sürecinin 4’üncü adımı olarak 30 Mayıs’tan itibaren bazı kapalı alanlar dahil açık alanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.
Morawiecki, sinema, tiyatro gibi kültürel etkinliklerin yapılmasına 6 Haziran’dan itibaren izin verileceğini, yüzme havuzu ve spor salonlarının da hizmete gireceğini duyurdu.
Bu tarihten itibaren en fazla 150 kişinin katılımıyla gerçekleşecek etkinliklere de izin verilecek.
Polonya’da vaka sayısı 22 bin 303’e, can kaybı da bin 25’e ulaştı.
- Karadağ, sınırlarını açıyor
Avrupa'da virüsün en son ulaştığı ülke olan ve aktif vakanın kalmadığı Karadağ, pazartesiden itibaren Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Almanya, Çekya, Polonya, Macaristan ve Yunanistan'a sınırları açacaklarını duyurdu.
Başbakan Dusko Markovic, her 100 kişide 25'den az vaka bulunan ülkelere sınırlarını açma kararı aldıklarını ifade etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Karadağ'ın Sırbistan'a sınırlarını açmamasını "siyasi bir karar" şeklinde değerlendirirken, ülkesinin Karadağ vatandaşlarına yönelik böyle bir karar almadığını söyledi.
Hırvatistan'da son 4 günde vaka tespit edildiğini bildirilirken, Slovenya da Avrupa Birliği (AB) ve Schengen vatandaşlarına karantina uygulaması olmaksızın sınırlarını açtı.
,Lejla Biogradlija,Aşkın Kıyağan
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