Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, salgınla mücadele çerçevesinde zorunlu hale getirilen maske kullanımının, haziran sonundan itibaren sonlandırılabileceğini açıkladı.
Salgın tedbirlerinin gevşetilmeye başlandığı ülkede, yaklaşık 2,5 ay sonra bu akşam ilk kez futbol maçı yapılacak.
Birinci Futbol Ligi, takımların hafta içi yapacağı karşılaşmalarla devam edecek. Katı hijyen kuralarının uygulanacağı maçlar, seyircisiz düzenlenecek.
Bu arada, pazartesi gününden itibaren ülkede uluslararası tren seferleri de başlayacak. Çekya Demiryollarından yapılan açıklamada, uluslararası ilk seferin Almanya'nın başkenti Berlin'e gerçekleştirileceği duyuruldu.
Ülkedeki vaka sayısı 8 bin 813'e, can kaybı ise 312'ye ulaştı.
- Düğünlere izin
Polonya'da da normalleşme süreci kapsamında düğünlerin yapılmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, belli önlemlere uymak ve en fazla 50 kişinin katılımı şartıyla düğünlerin yapılabileceği bildirildi.
Salgınla mücadelede önemli ilerleme kaydeden Çekya ile Polonya'da, özellikle maden işletmelerinin, salgının yayılmasında ciddi rol oynadığına dikkat çekildi.
Yerel basındaki haberlere göre, her iki ülke hayatın birçok alanında katı tedbirler uygularken bu durumun madencilik alanında yeterince yapılamadığına işaret edildi.
Polonya'da 20 binin üzerine yükselen vaka sayısının 6 bin 500'ünün, maden ocaklarının yoğunlukta bulunduğu Yukarı Silezya bölgesinde olduğu belirtilirken halkın bu bölge için "Polonya'nın Vuhan'ı" ifadesi kullandığına dikkati çekildi.
Çekya'da ise madenlerin bulunduğu Karvina kentinde, salgının Polonya'daki kadar olmasa da etkili olduğu ve hükümetin bu bölgedeki kişileri testten geçireceği açıklandı.
Salgın nedeniyle ölü sayısının 988'e yükseldiği ülkede, vaka sayısı ise 20 bin 838'e ulaştı.
- Karadağ, "vakasız" ülke olmaya gün sayıyor
Avrupa'da virüsün en son sıçradığı Karadağ'da 9 kişi hayatını kaybederken 314 kişi de sağlığına kavuştu. Yalnızca 1 aktif vaka bulunan Karadağ, "vakasız" ülke olmak için gün sayıyor.
Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirlerini koordinasyonu için kurulan birimin başındaki Vesna Miranovic, ülke basınına, vakasız ülke olmalarının Karadağ için büyük bir ayrıcalık olacağını vurguladı.
Bazı ülkelerde vaka sayıları yeniden artarken, Karadağ'ın içinde bulunduğu durumun son derece iyi olduğunun altını çizen Miranovic, "Karadağ, virüsün Avrupa'da en son sıçradığı ülke olmakla, yaşlı bakımevlerinde virüs saptanmayan tek Avrupa ülkesi konumunda." dedi.
- Hırvatistan'da yeni vaka saptanmadı
İtalya'nın komşularından Hırvatistan'da son 24 saatte yeni vaka ve can kaybı tespit edilmediği açıklandı.
İtalya Sağlık Bakanı Vili Beros, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki 2 bin 243 vakanın 2 bin 23'ünün sağlığına kavuştuğunu belirterek bugün ülke genelinde yeni vaka saptanmamasının, halkın sorumlu ve disiplinli tavrıyla başarıldığını ifade etti.
Hırvatistan'da bugüne kadar 99 kişi, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- Sırbistan'da isteğe bağlı test yapılabilecek
Vaka sayısının 11 bin 92, can kaybının ise 238'e çıktığı Sırbistan'da vatandaşlar, bugünden itibaren belli bir ücret karşılığında isteğe bağlı Kovid-19 testi yaptırabilecek.
Test ücretinin 6 bin Sırbistan dinarı (yaklaşık 52 avro) olduğu; Kovid-19 belirtileri bulunan kişilerin ücretsiz test yaptırmaya devam edebileceği bildirildi.
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