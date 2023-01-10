Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Emlak Avrupa ülkelerinde konut fiyatları yükseldi

Avrupa ülkelerinde konut fiyatları yüzde 7,4 yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) konut fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 arttı

Giriş: 10.01.2023 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa ülkelerinde konut fiyatları yükseldi
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022 yılının üçüncü çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 7,4 yükseldi.

Aynı dönemde konut fiyatları Euro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1, yıllık bazda ise yüzde 6,8 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında, üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 24,2 ile Estonya'da, yüzde 21 ile Macaristan'da, yüzde 19,3 ile Litvanya'da ve yüzde 16,6 ile Çekya'da gerçekleşti.

Konut fiyatlarındaki artış İtalya'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 4,9, Fransa'da yüzde 6,5 ve İspanya'da yüzde 7,6 oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de zengin olacak burçlar
Şans bu yıl kapıyı çalacak! İşte 2023'de zengin olacak burçlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 kaptan bir gemiyi batırır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 kaptan bir gemiyi batırır
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kritik açıklama: Biri bitmeden biri başlıyor
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kritik açıklama: Biri bitmeden biri başlıyor
Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı
Kraliyet ailesinin tartışmalı kitabı satışa çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.