Avrupa ve Kanada, askerlerini Mali'den geri çekecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğine dün akşam Elysee Sarayı'nda Avrupalı ve Afrikalı liderlerin Sahel'deki durumu görüşmek üzere bir araya gelmesinin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.
Barışın ve istikrarın tesisi için Mali'yi ve halkını destekleme konusunda kararlı olunduğu ifade edilen açıklamada, Mali'de geçiş hükümetinin, 27 Şubat öncesinde cumhurbaşkanı seçimi düzenlenme konusunda Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğuna (EKOWAS) verdiği taahhütleri yerine getirmediği kaydedildi.
Açıklamada, Mali'ye seçim düzenleme, Afrika Birliği ve EKOWAS ile yeniden yapıcı diyalog inşa etme çağrısında bulunuldu.
Geçiş hükümetinin birçok engeli nedeniyle Kanada, Barkhane Operasyonu ve Tabuka Görev Gücünde yer alan Avrupa ülkelerinin, Mali'de etkili şekilde terörle mücadeleyi sürdürmesi için siyasi ve hukuki şartların artık bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın askerlerini "koordineli" şekilde Mali'den geri çekme kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, Afrikalı ortakların talebiyle Sahel bölgesinde, özellikle Nijer'de ve Gine Körfezi'nde terörle mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) Mali'nin istikrarı için katkıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, liderlerin Mali'deki geçiş hükümetiyle diyaloğu sürdürmeyi hazır olduğu aktarıldı.
FRANSA VE MALİ ARASINDAKİ SERT SÖYLEMLER
Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana Fransa ve Mali arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Mali'deki geçiş hükümetini "gayrimeşru" olarak nitelemesi sonrasında Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'den ülkeden ayrılmasını istemişti.
Le Drian, 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Mali'de terörle mücadelenin sürmesi için şartların oluşmaması halinde bu mücadeleye Sahel bölgesinde başka ülkelerde devam edeceklerini belirtmişti.
Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te Sahel bölgesinde Barkhane Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa'nın Sahel bölgesinde 4 bin 300 askeri bulunuyor.
Takuba Görev Gücü, Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Fransa'nın girişimiyle 2020'de kurulmuştu.
Adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba Görev gücünde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 600'e yakın asker görev yapıyor.
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