Avrupa ülkeleri, sızıntı yaşanan iki büyük boru hattına sabotaj şüphesinin ardından, petrol ve doğalgaz tesisleri etrafındaki güvenlik önlemlerini artıracaklarını açıkladı.
AB, ABD ve NATO, Rusya ve Almanya arasındaki boru hatlarındaki hasarın kasten verildiğini belirtti, ancak doğrudan Moskova suçlanmadı.
Rusya ise sızıntılarla ilgisi olmadığını ve ABD’nin sorumlu olabileceğini ima etti.
Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği destek nedeniyle doğalgaz tedarikini bir silah olarak kullanmakla suçlanmıştı.
Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar Pazartesi ve Salı günü ortaya çıkmıştı.
Her iki boru hattı da şu anda çalışmıyor. Kuzey Akım 2 hattı projesi Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde rafa kaldırıldı ve Rusya da Kuzey Akım 1 boru hattını bakım yapılacağı gerekçesiyle kapattı.
Ancak her iki boru hattı da doğalgazla dolu.
Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen, sızıntıların hattaki doğalgaz tükenene dek, bir hafta kadar süreceğini söyledi ve soruşturma başlatıldı.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, saldırının kasti olduğunun kanıtlanması halinde “mümkün olan en güçlü tepkinin verileceğini” taahhüt etti.
Rusya lideri Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov ise sabotaj suçlamalarını reddetti ve bunun “tahmin edilebilir, aptalca ve saçma” olacağını ileri sürdü.
Peskov ayrıca, kasti saldırı ihtimalinin dışlanamayacağını belirtti ve sızıntılar konusunda “çok kaygılı” olduğunu söyledi.
Norveç orduyu göreve çağırdı
Sızıntıların ardından, şu anda Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi haline gelen Norveç, önemli altyapı tesislerini korumak için orduyu görevlendireceğini duyurdu.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, düzenlediği basın toplantısında ordunun doğalgaz ve petrol tesislerinde “daha görünür” olacağını söyledi ve “herhangi bir saldırının müttefiklerle ele alınacağını” belirtti.
Norveç devlet enerji şirketi Equinor da, güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kritik altyapı tesislerinin korunmasını sızıntıya en yakın ülke olan Danimarka’nın savunma bakanıyla görüştüklerini belirtti.
ABD’de de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Avrupa’nın enerji güvenliğini koruma çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.
Kuzey Akım 1 boru hattı, Rusya’nın St Petersburg kenti yakınlarından başlayıp, Baltık Denizi’nin altından 1200 kilometre boyunca Almanya’nın kuzeydoğusuna uzanıyor.
Sismoloji uzmanları, sızıntıların ortaya çıkmasından önce su altında patlamalar olduğunu bildirdi.
İsveç Ulusal Sismoloji Merkezi’nden Bjorn Lund “Bunların patlama olduğuna şüphe yok” dedi.
Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü’nden Mike Fulwood da, sızıntılara çok büyük ihtimalle sabotajın neden olduğunu söyledi.
Fulwood BBC’ye yaptığı açıklamada “Su altındaki bir boru hattında sızıntı nadir görülür. 18 saat içinde 3 sızıntıysa büyük bir tesadüf” dedi.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Avrupa ülkeleri, gizemli sızıntıların ardından boru hatlarında güvenliği artırdı/avrupa-ulkeleri-gizemli-sizintilarin-ardindan-boru-hatlarinda-guvenligi-artirdi-3524593
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!