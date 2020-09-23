Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

AA

Van Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, etkinliklerle sıhhatli bir yaşam için sağlıklı ulaşımı gündeme getirmek, farkındalık oluşturmak ve insanların sağlıklı kalmalarına aracı olmanın amaçlandığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir hafta sürecek etkinlikler kapsamında hem sporcularla hem de vatandaşlarla buluşmaya çalıştıklarını söyledi.

Süreç içerisinde farklı etkinliklerle spor kültürünü tabana yaymak ve farkındalık oluşturmak için organizasyonlar gerçekleştirdiklerini anlatan İnanç, "Burada 81 ilde eş zamanlı olarak sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Gençlik Spor Bakanımızın katılımıyla çalışmalarımızı başlattık. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle birlikte olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından farklı branşlardaki sporcuların yaptığı gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

-Hakkari

Merzan Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası'nın, her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincinin artırılmasına yönelik önemli bir proje olduğunu söyledi.

Herkes İçin Spor Federasyonu'nun organize ettiği etkinlikler kapsamında dünyada ve Türkiye'de çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada ve ülkemizde devam eden Kovid-19 salgınından kaynaklı düzenlediğimiz aktiviteleri sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu haftanın amacı, tüm yurttaşlarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırma, dijital medyayı etkin şekilde kullanarak spor branşlarını tabana yaymak, spor ve fiziksel faaliyetler alanında farkındalık yaratmaktır."

Konuşmaların ardından sporcular atletizm, futbol, badminton, masa tenisi, voleybol ve vücut geliştirme alanlarında gösteri yaptı.

- Muş

Göletli Park'ta düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel, kentte gençlik ve spor anlamında, sosyal, kültürel fiziksel mekanlara yönelik yatırımların devam ettiğini söyledi.

Kente çok önemli yatırımların kazandırıldığını belirten Demirel, "Gençliğe yapılan yatırım en makul yatırımdır. 81 ilimizde gençliği ve spora çok ciddi destek veriliyor. Pandemi sürecinde evlerde kaldık. Sporun önemi bu dönemde her zamankinden daha çok anlaşıldı. Sporu belki mekandan bağımsız yapmak çok mümkün değil ama yine de ziyadesiyle hareketli olmaya dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Feyat Asya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'in de birer konuşma yaptığı tören, sporcuların gösterileriyle sona erdi.

,Yılmaz Kazandıoğlu,Sayim Harmancı,Hikmet Temeş