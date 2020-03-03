Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sınırdaki göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Miçotakis açıklamasında, Göçmen kriziyle Avrupa'nın sorumluluklarının farkına varmasını umduğunu dile getirdi.

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