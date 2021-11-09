Galatasaray ligde 12. haftayı lider Trabzonspor'un dokuz puan gerisinde dördüncü sırada tamamladı. Cimbom UEFA'da grup liderliğini sürdürürken Avrupa dönüşü ligde tam 8 puan kaybetti (2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet). Sıkışık fikstür sebebiyle yapılan rotasyonlar verim vermedi.

KÖŞEDE KAYBOLDU

Galatasaray, bu sezon ligde 18 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Aslan için ortaya çıkan en ilginç istatistik ise 12 maçta kullandığı 105 kornerden gol bulamaması oldu. Sarıkırmızılı takım Çaykur Rize ve Beşiktaş'tan ise kornerden gol yedi. Florya'da, milli arada ekstra korner ve duran top çalışması yaptırılacak.