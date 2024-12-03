Avrupa silahlanıyor

Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı olarak seçilmesinin ardından Avrupa'da güvenlik endişeleri de giderek artmaya başladı. Ukrayna Savaşı'nın yarattığı şok etkisi sürerken Avrupa devletler kendi öz savunma güçlerini artırmayı amaçlıyor. Bunun için de birtakım adımlar atılmaya başlandı.

Atılmaya başlanan adımların en somut örneklerinden biri olan "Trinity House Anlaşması" Almanya ile İngiltere arasında geçtiğimiz aylarda imzalandı. Anlaşmanın ana hedefi gelişmiş ve vuruş gücü yüksek silahlar üretebilmek olarak kaydedildi. Anlaşma doğrultusunda iki ülke savunma sanayii alanındaki yatırımlarını artıracak. Örneğin; İngiltere'de 400 kişiye iş kapısı olacak 500 milyon pound değerindeki bir yatırımla topçu silah namlusu fabrikası açılacak.

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REKLAM YENİ TEKNOLOJİYE UYGUN YATIRIMLAR YAPILACAK Anlaşmaya göre yeni teknolojik gelişmeler göz önüne alınacak ve özellikle insansız savunma ve saldırı sistemleri üretilecek. Diğer yandan deniz altıların havu savunmasına entegre edilmesi için de adımlar atılacak. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Bu zamanın gerektirdiği şey" diyerek Avrupa'da yaşanan güvenlik endişelerini açığa vurmuş oldu. Almanya'nın önemli silah üreticilerinden biri olan Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Alman tekniğiyle İngiltere'nin teknoloji öncülüğünü birleştirerek önemli atılımlar gerçekleştireceklerini belirtti.