Avrupa sıcaklar ve yangınlarla mücadele ediyor

Fransa basını ve Gironde Valiliği'nden paylaşılan bilgilere göre, dün bölgeden 16 bin kişinin daha çıkarılmasıyla, tahliye edilenlerin sayısı 36 bin 600'e çıktı. Yeni tahliyelerin söz konusu olduğu ifade ediliyor. Sıcaklığın 40 derecenin üstüne çıktığı bölgede 6 bin 500'ü La Teste-de-Buch, 12 bin 800' Landiras'ta olmak üzere toplamda 20 bin hektara yakın yeşil ve ormanlık alan kül oldu.