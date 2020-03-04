04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süleyman Karadeniz, Denizli'nin Çivril ilçesindeki baba evine dönerek mutluluğunu ailesiyle paylaştı. İlçede törenle karşılandıktan sonra çiftçilik yapan anne Döndü ve baba Mustafa Karadeniz'in yaşadığı Işıklı Mahallesi'ndeki evlerine gelen milli sporcu, burada anne ve babasının ellerini öperek onlara uzun süre sarıldı.
Eve gelen misafirlerin tebriklerini tek tek kabul eden Süleyman, onlarla fotoğraf çektirdi. Süleyman Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada ailesinin desteğini kendisinden hiç esirgemediğini, memleketine döndüğü için çok mutlu olduğunu ancak içinde şehit askerlerin acısını yaşadığını ifade etti.
Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Süleyman, ağabeyinin Şırnak'ta asker olduğunu hatırlatarak, "Şehit haberleri gelmeye başladığı günden bu yana uyumakta zorluk çekiyorum. Ben kazandığım madalyamı İdlib şehitlerine armağan etmek istiyorum. Ben zaten asker kardeşiyim. Beni cepheye ne zaman çağırırlarsa gitmek için daima hazırım. Vatanımıza canımız feda." diye konuştu.
Macaristan ve Bulgaristan'da yapılacak Avrupa kalifikasyon maçlarına hazırlandığını anlatan Süleyman Karadeniz, "İki hayalim vardı. Birincisi Avrupa şampiyonu olabilmek, onu başardım. İkincisi de dünya şampiyonu olmak. Onu da iman gücü ve Türk milletinin bana olan desteğiyle başaracağım. Buradaki elemelerden vize aldıktan sonra tek hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları olacak. Eğer olimpiyatlara gidersem Türk güreşinin Tokyo 2020'ye de damga vurmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesini yaptı.
Baba Mustafa Karadeniz, vatana ve millete hayırlı bir evlat yetiştirdiği için kıvanç duyduğunu anlatarak, oğlunun Türk bayrağını gururla dalgalandırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.
Anne Döndü Karadeniz ise oğlunun yanında olduğu zamanlar kendisini cennette gibi hissettiğini belirterek, "Çok mutluyum. Türkiye'yi mutlu ettiği için sevinçliyiz. Bir oğlum asker, bir oğlum güreşçi. Bu oğlum da cepheye gitmek isterse seve seve göndermeye hazırım." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!