Avrupa şampiyonu A Milli Voleybol Takımı, olimpiyat elemeleri için Japonyaya gitti

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Millilerin bir kısmı takım otobüsüyle, bir kısmı da kendi araçlarıyla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik, keyiflerinin yerinde olduğunu belirterek, "Yorgunum ama çok mutluyuz. Yeni bir hedefe doğru yola çıkmak üzereyiz. Çok kısa bir zamanımız vardı ama hiç şikayetçi değiliz, onu söyleyebilirim." dedi.

Bu yazın üçüncü ve son önemli turnuvası için yola çıktıklarına dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer gelecek sene Paris hayallerini gerçekleştirmek istiyorsak bu elemeye de çıkmamız gerekiyor ki hayalleri kurabilelim gerçekten. Bu yüzden birkaç gün de erken gidiyoruz. Adaptasyon sürecini orada atlatacağız. Hem dinlenmeye devam edeceğiz hem konsantrasyonumuzu, kafamızı toplayacağız. O yüzden hazırlık dönemimizi yaptık. İnşallah güzel bir yolculuk sonunda sağ salim varacağız."

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- Aslı Kalaç: "Dünya birincisi olarak gidiyoruz" Milli oyuncu Aslı Kalaç da motive bir şekilde Japonya'ya gittiklerini dile getirdi. Şu ana kadar iki turnuva oynadıklarını hatırlatan Aslı, "İkisinden de kupayla ayrıldık. Buradan da inşallah namağlup ayrılacağız. Hedefimiz bu. Büyük bir motivasyonla gidiyoruz. Fakat orada Brezilya var. Ev sahibi Japonya var. Yani güçlü rakiplerimiz de var. Çok iyi çalışıp, çok iyi hazırlanıp o maçların da üstesinden geleceğimize inancım tam." ifadelerini kullandı. Brezilya ve Japonya'nın da dünya birincisi milli takımdan korkacağı düşüncesinde olup olmadığı sorulan Aslı Kalaç, "Oraya hem dünya birincisi hem Avrupa birincisi olarak gidiyoruz. Onların üzerine baskı kurduğumuzu düşünüyoruz. Fakat bizim üzerimizde de bunun hafif bir baskısı olabilir. Biz de dünya bir olarak gidiyoruz. Bakalım, göreceğiz." dedi. REKLAM

- Eda Erdem Dündar: "Paris Olimpiyatları'na bileti almak istiyoruz" Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, yorgun olduğunu söyleyerek, "Dünya birinciliğini garantilediğimiz için aslında biraz formalite olacak oynayacağımız turnuva. Ama yine de yazın son turnuvasını hedeflediğimiz şekilde bitirmek istiyoruz ve alnımızın akıyla tüm maçları kazanıp Paris Olimpiyatları'na bileti almak istiyoruz. Zaten takımda da hava çok güzel. Bu iki şampiyonluk üzerine bu turnuva da bence istediğimiz gibi geçecek diye düşünüyoruz." diye konuştu. Takım arkadaşı Aslı Kalaç'ın, "Dünya birinciliğinin takıma sorumluluk getirdiği" yönündeki sözlerinin hatırlatılarak, dünya birinciliği sorumluluğunu taşıyıp taşımadıkları sorusunu yanıtlayan Eda, şunları söyledi: "Sorumluluk hiçbir zaman bitmiyor. Tabii ki dünya bir numarası olmayı korumak isteriz. Ama bence Aslı şöyle demek istemiş olabilir; artık çıtayı o kadar yükselttik ki herkes bizden kaliteli, mücadele eden, sürekli mücadeleyi bırakmayan, son topa kadar savaşan bir takım görmek isteyecektir. Bunu devam ettirmek bizim için zaman zaman zor olsa da, çünkü biz de insanız, hani profesyonel anlamda spor yapıyoruz ama zaman zaman performanslarımız düşebilir. Ama genele baktığımızda tabii ki sorumlulukları çok fazla." REKLAM - Gizem Örge ve Simge Aköz'ün görüşleri Çok yoğun bir tempodan geçtiklerini ve enerjisinin azaldığını kaydeden milli oyuncu Gizem Örge de, "Ama sonuçlar güzel olduğu için çok keyifli geçiriyoruz. Bu yaz için son hedef kaldı; olimpiyat bileti almak. Önemli. O yüzden yorgunluğu düşünmeden milli forma için savaşmaya devam." değerlendirmesinde bulundu. Gizem, takım atmosferi ve enerjisinin çok iyi olduğunu vurgulayarak. "O yüzden olimpiyat oyunlarında devam ettirebileceğimizi düşünüyorum. Erken gidiyoruz, dinlenme, hazırlık için de vaktimiz olacak." diye konuştu. Simge Aköz ise, iki kupanın ardından yeni turnuvaya gitmenin heyecan verici olduğunu belirterek, "O yüzden enerjimiz hiç aslında kaybolmuyor. Bu sezonu böyle devam ettirdiğimizi için çok mutluyuz. Olimpiyat elemeler de çok güzel geçecek diye umuyorum. Biraz erken gidiyoruz ama aslında bu bizim hazırlığımız için, konsantre olmak için çok önemli. Turnuvadan sonra rehavet oluyor çoğu zaman. Bundan uzak kalmak izin erken gitmek bence iyi oldu." görüşünü paylaştı. Milliler, Kore Hava Yolları'na bağlı uçakla saat 21.20'de Tokyo'ya havalandı.