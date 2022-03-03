Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kızlar flörede Alisa İsbir ve yıldız erkekler kılıç kategorisinde de Tolga Aslan bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın altıncı gününde yıldız kızlar flörede milli sporcu Alisa İsbir kazandığı bronz madalya ile Türk eskrim tarihinin bu kategoride en iyi Avrupa derecesini elde etti.

Yıldız erkekler kılıç kategorisinde de Tolga Aslan bronz madalyanın sahibi oldu.

Alisa İsbir, çeyrek finaldeki İsrailli rakibi Gili Kuritzky'yi 15-10 mağlup ederek yarı finalde Macar Jazmin Papp'ın rakibi oldu. Yarı finalde 15-10 rakibine yenilen Alisa İsbir organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Tolga Aslan ise, çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Darii Lukashenko'yu 15-14 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı final maçını Fransız Lucas Guilley'e karşı 15-11 kaybeden Aslan, üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Öte yandan yıldız kızlar flörede Fatıma Zehra Anbarlılar çeyrek finale yükseldiği şampiyonayı 6. sırada tamamladı.