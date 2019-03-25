25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile Eskişehir'de yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçı için geldiği Eskişehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Arifiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu, onlara karanfil dağıttı.
Daha sonra Vilayet Meydanı'na geçen Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah bundan sonraki süreçte halkımızın spora erişimini daha kolaylaştıracak şekilde butik tesisler, bunun yanında ulusal, uluslararası anlamda daha büyük tesisler ve pek çok branşı içinde bulunduracak spor yatırımlarını Eskişehir'imizde çok kısa vadede gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Sporun pek çok branşı içinde barındırdığını ifade eden Kasapoğlu, şunları söyledi:
"Yüzmeden atletizme kadar futbola, basketbola, voleybola kadar pek çok sporun ismiyle Eskişehir'i anılır hale getireceğiz. Bunun yanında amatör spor kulüplerimizin desteklenmesi ve onlardan geleceğe yönelik yeni sporcuların yetiştirilmesi çerçevesinde de yatırımlarımız, desteklerimiz olacak. Eskişehir'in özellikle genç nüfus potansiyeli açısından, spora ilgi açısından bu konuda yeri çok daha farklı, çok daha ayrıcalıklı."
"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİDECEGİMİZE İNANIYORUZ"
Eskişehir'deki spor potansiyelini harekete geçirecek, çok yakında sonuçlarını alacakları çok güzel projelerinin olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Büyükşehir belediyemizle birlikte, Odunpazarı ile ve diğer ilçelerimizle inşallah Eskişehir'i sporda da pek çok branşta marka haline getirmeyi çok kısa vadede hedefliyoruz. Akşam milli maçımız var. Hep birlikte oraya da gideceğiz ve cuma günkü maçtan sonra bugünkü maçtan da çok ümitliyiz. Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyoruz. Gençleşen bir milli takımla. Biliyorsunuz bazı maçlarımızı Eskişehir'de oynuyoruz. Eskişehir'in kattığı heyecan apayrı. Milli maç nedeniyle de Eskişehir'imizde olmaktan, Eskişehir halkımızla beraber, onların enerjisiyle, coşkusuyla milli maçı izleyecek olmaktan da ayrıca heyecan ve mutluluk duyuyoruz. "
Ziyaretlerde Kasapoğlu'na AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da eşlik etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!