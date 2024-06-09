Avrupa Şampiyonası, futbol ile son teknolojiyi bir araya getirecek

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) maçlar sırasında Video Yardımcı Hakem (VAR), yarı otomatik ofsayt sistemi, gol çizgisi ve bağlantılı top teknolojisi gibi sistemler kullanılacak.

Son yıllarda futbol dünyasında yer eden teknolojik sistemlerin yardımıyla EURO 2024 esnasında hakemlerin işinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Futbol dünyasının yıllar geçse de adapte olmakta zorlandığı VAR sistemi, tüm olumsuz yorumlara rağmen yeşil sahalarda kendisine yer edinmeyi başardı.

EURO 2024 sırasında da hakemlerin işini en fazla kolaylaştıran sistem, şüphesiz VAR olacak.

Maçlarda bir VAR, iki Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ve üç video operatörü görev yapacak.

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Sistem, Leipzig'deki uluslararası yayın merkezine inşa edilen futbol teknolojileri merkezindeki 4 video operasyon odası vasıtasıyla yönetilecek.

VAR ekibi, maçın gidişatını değiştirebilecek 4 durumla ilgili (gol, ceza sahasındaki pozisyon, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi) bariz hataları kontrol edecek.

BAĞLANTILI TOP TEKNOLOJİSİ

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kez, hakemlere anlık olarak verilerin gönderileceği bağlantılı top teknolojisi kullanılacak.