Avrupa Parlamentosu'ndan Kavala kararına tepki

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Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına ve Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesine tepki gösterdi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Çağlayan'da Osman Kavala davasını izledim ve bu dava sürecinde sayısızca kez hukuk ihlaline tanık oldum.Gezi davasının mantıksız bir şekilde birleştirilmesinden sonra şimdi de ayrılma kararı alındı. Bütün bu kandırmacalar gerçeği saklayamayacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararına saygı duyulmalı." ifadelerini kullandı.