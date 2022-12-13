AP'de rüşvet operasyonu: Soruşturma genişliyor

Belçika polisi, Avrupa Parlamentosundaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, parlamentoda yeni aramalar yaptı. Ayrıca İtalya'da da bazı noktalarda aramalar yapıldığı açıklandı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, AP Başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de adının karıştığı yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturmada, AP'de çalışan 10 kişinin bilgisayar sistemlerine erişimlerinin dondurulduğu, bunun, gerekli verilerin kaybolmasını engelleme amacı taşıdığı belirtildi.