Avrupa Parlamentosu, Frontex'in temel hakları koruma sorumluluğunu üstlenmediğini duyurdu

AP'nin Frontex İnceleme Grubu, ajansın temel hakları ihlali hakkında 4 ay süren araştırmasıyla ilgili raporunu, Parlamento'nun Sivil Özgürlükler Komitesine sundu.
"Frontex, Avrupa'nın dış sınırlarında temel hakları koruma sorumluluğunu üstlenmedi ve sonuç olarak, teşkilat bu ihlalleri önlemedi veya gelecek için riskleri azaltmadı." ifadesine yer verilen sunumda, ajansın ayrıca göçmenlerin Birlik sınırlarında yasa dışı şekilde geri çevrildiğine dair kanıtları da "gözden kaçırdığı" ifade edildi.
Raporda bu durum, "göçmenleri gelecekte temel haklarının ihlal edilmesine maruz bırakan bir başarısızlık" olarak nitelendirildi.
- Yunanistan
Raporda ayrıca, kuruluşun Yunanistan gibi "ortak operasyon yürüttüğü üye ülkelerde temel hak ihlalleri iddialarını destekleyen kanıtlar bulduğu, ancak bu ihlalleri derhal, dikkatli ve etkili bir şekilde ele almadığı ve takip etmediği" sonucuna vardığı belirtildi.
Raporda, "Frontex'in bu olayları incelerken Yunan hükümetinin 'inkarlarını' dayanak olarak aldığı, ancak söz konusu hükümetin hiçbir araştırma yapmadığı, Frontex'in de inkardan sonra davayı kapattığına" dikkat çekildi.
Raporda, Türkiye-Yunanistan sınırındaki ihlallerle ilgili sürekli ve tutarlı biçimde gelen bilgilerin değerlendirmeye alınması gerektiğine işaret edilerek "Frontex inceleme grubu, Frontex Direktörü'nü Yunanistan'a verdiği destek konusunda mümkün olan en kısa sürede bu prosedürü uygulamaya davet ediyor." ifadesi yer aldı.
- Macaristan
"Frontex'in Macaristan'daki tüm faaliyetini derhal sonlandırması çağrısı yapıyoruz." denilen raporda şöyle devam edildi:
"Adalet Divanı'nın açık şekilde Macaristan'ın geri gönderme politikasının AB hukukunu ihlal ettiğine hükmetmesine rağmen Frontex'in Macaristan'a hala destek verdiği sonucuna ulaştık."
- Komisyon ve üye ülkelere çağrı
Raporda, AB Komisyonu'na temel haklara riayet edilmesi konusunda eylemlerini hızlandırması çağrısı yapıldı ve "Dokunulmazlığa son vermenin tam zamanı." ifadesi kullanıldı.
AB üyesi ülkelere, Frontex yönetim kurulundaki temsilcileri aracılığıyla daha aktif biçimde sürece dahil olma ve sınırda söz konusu haklara nasıl uyulabileceği konusunda görüşmeler yapmaları çağrısı yapılırken AP'nin Frontex'i incelemeye devam edeceği belirtildi.
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