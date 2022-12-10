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Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Kaili'ye rüşvet gözaltısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin Belçika Federal Savcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Giriş: 10.12.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Kaili'ye rüşvet gözaltısı
AP Başkan Yardımcısı Kaili gözaltında
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AA

Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Soir ve Knack'ta yer alan haberlere göre, Belçika Federal Savcılığı gün içerisinde 16 eve baskın yaptı.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

G&ouml;rsel: İHA
Görsel: İHA

Bunun sonucunda AP Başkan Yardımcısı, AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) ve Yunan muhalefet partisi PASOK üyesi Eva Kaili ile 3 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında S&D'nin eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri de bulunuyor.

Polis, Panzeri ile birlikte 600 bin Euro kadar nakit paraya el koydu.

S&D GRUBUNUN AÇIKLAMASI

G&ouml;rsel: Reuters
Görsel: Reuters

Haberler üzerine S&D Grubu web sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Avrupa kurumlarındaki yolsuzluk iddiaları karşısında dehşete düştük. S&D Grubu yolsuzluğa tolerans göstermiyor. Kapsamlı bir soruşturmayı ilk önce biz destekliyoruz. Tüm soruşturma makamlarıyla tam bir işbirliği yapacağız. Bu ruhla, devam eden adli işlemler hakkında kamuya açık bir şekilde yorum yapmayacağız."

Grubun açıklamasında ayrıca "İddiaların ciddiyeti göz önüne alındığında, yetkili makamlar ilgili bilgi ve açıklamayı sağlayana kadar, başta vize serbestisi ve planlanan ziyaretler olmak üzere Körfez ülkeleri ile ilgili tüm dosyaların ve genel kurul oylarının askıya alınmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

PASOK'TAN İHRAÇ EDİLDİ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Öte yandan Yunan medyasında yer alan haberlere göre PASOK, Kaili'nin partiden ihraç edildiğini duyurdu.

PASOK'un açıklamasında "Son gelişmeler ve Belçika makamlarının Avrupalı yetkililerin yolsuzluğuna ilişkin soruşturmasının ardından, PASOK Milletvekili Eva Kaili, Cumhurbaşkanı Nikos Androulakis'in kararıyla partiden ihraç edildi." ifadeleri kullanıldı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiğinden şüphelenildiği duyurulmuştu.

Açıklamada bugün içerisinde yapılan aramalarda toplam 600 bin Euro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

AP'den henüz bir açıklama yapılmadı.

* Haberin görselleri Reuters, Associated Press ve İHA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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