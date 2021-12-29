Avrupa otomotiv pazarı Kasım'da daraldı

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Avrupa otomotiv pazarı 2021 Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.4 daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre hazırladığı raporuna göre, bu dönemde AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı yüzde 17.5, hafif ticari araç pazarı yüzde 12.1 azalış gösterdi.

Avrupa'da Kasım ayında toplam pazar 1 milyon 47 bin 974 adet seviyesinde gerçekleşirken, otomobil pazarı 864 bin 119 adet, hafif ticari araç pazarı da 152 bin 218 adede ulaştı.

Avrupa otomotiv pazarı 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 arttı ve 12 milyon 986 bin 747 adet seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 11 ayında kıtadaki otomobil satışları da yüzde 0.8 arttı ve toplam 10 milyon 824 bin 670 adet otomobil satıldı.

Bu dönemde Avrupa genelinde satılan hafif ticari araç sayısı ise yüzde 12.7 oranında artarak 1 milyon 818 bin 269 adede yükseldi.

TÜRKİYE EN BÜYÜK 6'INCI PAZAR

Avrupa pazarı ile karşılaştırıldığında, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye otomotiv pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.

Türkiye bu dönemde otomobil pazarındaki yüzde 2.1 düşüş ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında da 6'ıncı ülke olarak yer alırken, hafif ticari araç satışlarının yüzde 12.7 artması ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5'inci ülke oldu.

KOMŞU ÜLKELERDE SATIŞLAR ARTTI

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise, 2021 Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yaşanan ülkeler sırasıyla yüzde 45,8 ile Litvanya, yüzde 30,6 ile Almanya ve yüzde 27,4 ile Macaristan oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 72,2 ile İzlanda, yüzde 18,6 ile Slovenya ve yüzde 18,4 ile Bulgaristan oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Ocak-Kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 7,6 ile Belçika, yüzde 7,1 ile Almanya ve yüzde 6 ile Litvanya oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 33 ile İzlanda, yüzde 29,9 ile Yunanistan ve yüzde 24,2 ile Estonya oldu.