24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),2019 Ocak-Haziran dönemi Avrupa Otomotiv Pazar verilerini açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA ülkeleri) toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 1.9 azaldı ve 9 milyon 829 bin 961 adet seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Haziran döneminde yüzde 37.8 ile İzlanda, yüzde 27.4 ile İsveç ve yüzde 12 ile Finlandiya’da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, Litvanya yüzde 37.9, Romanya yüzde 17.2 ve Macaristan yüzde 7.2 oranlarıyla yer aldı.
SATIŞLAR EN ÇOK LİTVANYA'DA ARTTI
Haziran ayında ise Avrupa otomotiv pazarı yüzde 6.4 azaldı ve 1 milyon 754 bin 901 adet seviyesinde gerçekleşti. Yılın 6'ıncı ayında yüzde 54.5 ile İsveç, yüzde 48.5 ile İzlanda ve yüzde 11.5 ile Çekya’da düşüş yaşandı.
Bu dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, Litvanya yüzde 32, İrlanda yüzde 16.4 ve Romanya yüzde 13 oranlarıyla yer aldı.
2019 Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 45.2 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10'uncu ülke konumunda yer aldı.
Yılın ilk 6 ayında Avrupa'da otomobil satışlarında yüzde 3.1 azalma yaşandı ve toplam 8 milyon 426 bin 190 adet seviyesinde pazara ulaşıldı.
ODD verilerine göre, AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Haziran ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 7.9 azaldı ve toplam 1 milyon 491 bin 285 adet seviyesinde gerçekleşti.
HAFİF TİCARİDE AVRUPA'DA 8'İNCİ SIRADAYIZ
2019 Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 43.31 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12'inci oldu.
AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı ise, 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 3.9 arttı ve 1 milyon 145 bin 233 adede yükseldi.
Avrupa hafif ticari araç pazarı 2019 Haziran ayında da yüzde 4.9 azaldı ve 205 bin 588 adede düştü. 2019 Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 50 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 8'inci sırada yer aldı.
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