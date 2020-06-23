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Otomotiv endüstrisinin koronavirüs kaynaklı yaşadığı kayıplar, tahminlere de yansıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yıl sonu tahminine göre, Avrupa'daki yeni araç satışlarının 2020'de yüzde 25 oranında azalması bekleniyor.

Bu oran, geçen yıl 12.8 milyon adet aracın satıldığı kıtada, bu yıl 9.6 milyon adet araç satılmasının beklendiğini gösteriyor.

Bu yıl Ocak ayından beri ikinci yıl sonu tahminini yayınlayan kurum, böylece son 7 yıl içinde Avrupa pazarındaki en büyük kaybın yaşanacağının sinyalini verdi.

Nisan ayında Avrupa genelindeki otomobil satışları yüzde 76 oranında azalmıştı. Bu dönemde, Avrupa'nın bazı ülkelerindeki otomobil satışları ise yüzde 90'ın üzerinde düşmüştü.

Mayıs ayında ise, Avrupa'da satılan otomobil sayısı yüzde 52 oranında azaldı ve 580 bin adedin biraz üzerinde gerçekleşti. Bu oranın Haziran'da daha düşeceği de öngörülüyor.