Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),2019 Mayıs ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 0,9 azaldı ve 8 milyon 74 bin 107 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 8 milyon 147 bin 98 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 34,8 ile İzlanda, yüzde 15,3 ile İsveç ve yüzde 13,1 ile Finlandiya’da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 38,3, Romanya yüzde 18,2 ve Macaristan yüzde 9,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Mayıs ayında yüzde 1,2 arttı ve 1 milyon 682 bin 542 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1 milyon 662 bin 922 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Mayıs ayında yüzde 29,2 ile İzlanda, yüzde 17,0 ile İsveç ve yüzde 14,7 ile Danimarka’da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 26,8, Macaristan yüzde 14,4 ve Polonya yüzde 12,2 oranlarıyla yer aldı.

2019 Mayıs ayı sonunda Türkiye, yüzde 50 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 11’inci ülke konumunda yer aldı.

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI İLK 5 AYDA AZALDI

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Mayıs döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,0 azaldı ve toplam 6 milyon 935 bin 28 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 7 milyon 77 bin 244 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 36,1 ile İzlanda, yüzde 14,6 ile İsveç ve yüzde 14,2 ile Finlandiya’da görüldü. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 48,6, Romanya yüzde 20,3 ve Macaristan yüzde 7,8 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Mayıs ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,04 arttı ve toplam 1 milyon 443 bin 708 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 443 bin 127 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 29,5 ile İzlanda, yüzde 15,3 ile Danimarka ve İsveç’te görüldü. 2019 Mayıs ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 35,3, Romanya yüzde 12,6 ve Polonya yüzde 11,2 oranlarıyla yer aldı.

2019 Mayıs ayı sonunda Türkiye, yüzde 48,71 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12’nci oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 6,0 arttı ve 939 bin 262 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 886 bin 211 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 24,4 ile İzlanda, yüzde 23,9 ile İsveç ve yüzde 11,0 ile Estonya’da en fazla düşüş yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 46,4, Macaristan yüzde 25,9 ve Slovenya yüzde 23,2 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Mayıs ayında yüzde 6,1 arttı ve 193 bin 735 adede yükseldi. 2018 Mayıs ayında 182 bin 654 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Mayıs ayında en fazla düşüş yüzde 33,1 ile İsveç, yüzde 21,8 ile Estonya ve yüzde 20,9 ile İzlanda’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Macaristan yüzde 33,2, Almanya yüzde 23,5 ve İsviçre yüzde 14,9 oranlarıyla yer aldı.

2019 Mayıs ayı sonunda Türkiye, yüzde 52,56 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 8'inci sırada yer aldı.