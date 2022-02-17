Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.
Buna göre, çip sıkıntısı Avrupa ülkelerinde yeni otomobil satışlarını olumsuz etkiledi. AB ülkelerinde ocak ayında yeni araç tescilleri tarihi rekor seviyede düşüş gösterdi.
Geçen yılın ocak ayında 726 bin 411 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 682 bin 596'ya geriledi. Söz konusu dönemde AB'de yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 azaldı. Böylece, AB ülkelerinde ocak ayında yeni otomobil satışları kayıtların tutulduğu 1993 yılından beri ölçülen en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Ayrıca, otomobil satışları geçen yılın temmuz ayından beri her ay geriledi.
AB ülkeleri arasında otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 19,7, Fransa'da yüzde 18,6 azalırken, İspanya'da yüzde 1, Almanya'da yüzde 8,5 arttı.
AB üyesi 27 ülke arasında ocak ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 184 bin 112, İtalya'da 107 bin 814, Fransa'da 102 bin 899 ve İspanya'da 42 bin 377 yeni otomobil tescil edildi.
Üreticilere göre, ocak ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 173 bin 262 ile VW Grubu gerçekleştirdi.
AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 139 bin 949 otomobil sattı. Renault Grubu ise 71 bin 349 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.
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