Avrupa otomobil pazarı 2022 Şubat ayında 2021 Şubat ayına göre yüzde 5.4 azaldı ve toplam
804 bin 28 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Şubat ayında Avrupa otomobil pazarı 850 bin 33 adetti.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2022 Ocak-Şubat döneminde yüzde 3.9 azaldı ve 1 milyon 626 bin 350 adet seviyesine geriledi.
2022 Şubat ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.8 azalış ve 66 bin 661 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ıncı ülke olarak yer aldı.
EN FAZL DÜŞÜŞ İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE
Avrupa'da 2022 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 23,8 ile Norveç, yüzde 22,9 ile Finlandiya ve yüzde 22,6 ile İtalya oldu.
Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 47,3 ile İzlanda, yüzde 39,2 ile Portekiz ve yüzde 27,8 ile Yunanistan oldu.
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 23,3 ile Norveç, yüzde 21,1 ile İtalya ve yüzde 19,2 ile Finlandiya oldu.
Ocak-Şubat döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 50 ile İzlanda, yüzde 39,2 ile Romanya ve yüzde 32,6 ile Slovakya oldu.
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