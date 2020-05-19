Türkiye otomobil pazarı Nisan'da Avrupa ikincisi oldu

Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara verilen ve bayilerin kapalı kaldığı Avrupa otomotiv sektöründe, Nisan ayı satış rakamları ortaya çıktı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) yapılan açıklamada, Nisan ayında kıtadaki satışların yüzde 76.3 oranında azaldığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Nisan ayında 270 bin 682 adet araç otomobil satışı gerçekleştiği açıklanırken, 2019'un Nisan ayında ise söz konusu rakamın 1 milyon 143 bin 46 adet olduğu kaydedildi.

ACEA'dan yapılan açıklamada, Nisan ayında 27 AB ülkesindeki otomobil satışlarında çift haneli daralmalar görüldüğü, İtalya ve İspanya'nın ise en çok kan kaybeden ülkeler olduğu aktarıldı.

Buna göre, İtalya'daki yeni otomobil satışları Nisan'da yüzde 97.6 azalırken, İspanya'da da yüzde 96.5 oranında daralma görüldü.

Avrupa'nın otomotiv üssü Almanya'daki daralma oranı ise Nisan'da yüzde 61.1 oranında gerçekleşti. Fransa'daki otomobil satışları ise Nisan'da yüzde 88.8 oranında düştü.

TÜRKİYE'DEKİ SATIŞLAR AVRUPA'NIN YÜZDE 10'UNA YAKLAŞTI

Almanya 120 bin araç satışı ile Nisan'da Avrupa Birliği pazarını lider tamamlarken, Fransa 20 bin 997 adet otomobil satışı ile ikinci ve İsveç 18 bin 916 adet otomobil satışına ev sahipliği yaparak en büyük üçüncü pazar oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında Türkiye'deki otomobil satışları yüzde 10.6 oranında azalarak 21 bin 825 adet seviyesinde gerçekleşti.

Böylece, Türkiye otomobil pazarının Nisan'da Almanya hariç diğer tüm Avrupa ülkelerinden daha iyi bir performans ortaya koyduğu anlaşılıyor.

Ayrıca, Nisan ayında Türkiye'de satılan yeni otomobil satışlarının, aynı dönemde Avrupa'da gerçekleşen toplam satışların yüzde 8'ini oluşturması da dikkat çekiyor.

DÖRT AYLIK DARALMA ORANI YÜZDE 39 SEVİYESİNDE

ACEA verilerine göre, Avrupa'da Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları yüzde 38.5 oranında azalarak 2 milyon 750 bin 845 adet şeklinde gerçekleşti.

İtalya'da yılın ilk dört ayında otomobil satışlarının yüzde 50.7 oranında düştüğü bilgisi paylaşılırken, bu oranın İspanya'da yüzde 49.7, Fransa'da yüzde 48 ve Almanya'da da yüzde 31 oranında gerçekleştiği bildirildi.

Bu dönemde Türkiye'deki otomobil satışlarının yüzde 30 artış ile 121 bin 455 adedi bulduğu göz önüne alındığında, Türkiye otomobil pazarının ilk dört ayda Avrupa toplam pazarının yüzde 4.4'üne denk geldiği ortaya çıkıyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!