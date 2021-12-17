Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Otomobil Avrupa otomobil pazarı Kasım'da daraldı

Avrupa otomobil pazarı Kasım'da yüzde 18 daraldı

Avrupa'da otomobil satışları Kasım ayında yüzde 17.5 oranında azalırken, Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 0.8 oranında arttı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre, kıtadaki otomobil satışları 11 ayda 10 milyon 824 bin 670 adet seviyesine yükseldi. Türkiye, Kasım ayı sonunda 518 bin 294 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı

17.12.2021 - 14:22 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa otomobil pazarı Kasım'da daraldı
HABERTURK.COM

Avrupa otomobil pazarı 2021 Kasım ayında 2020 Kasım ayına göre yüzde 17.5 azaldı ve toplam 864 bin 119 adet seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırladığı raporda, otomobil satışları 2021 Ocak-Kasım döneminde yüzde 0.8 arttı ve toplam 10 milyon 824 bin 670 adet seviyesinde gerçekleşti.

2021 Kasım ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 azalış ve 518 bin 294 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.

KOMŞU ÜLKELERDE ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise, 2021 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 59.1 ile Litvanya, yüzde 31.7 ile Almanya ve yüzde 28.4 ile Macaristan oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 73.8 ile İzlanda, yüzde 24 ile Bulgaristan ve yüzde 22.9 ile İrlanda oldu.

Avrupa'da 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar da sırasıyla yüzde 17.8 ile Litvanya, yüzde 9.6 ile Belçika ve yüzde 8.3 ile Hollanda oldu.

Ocak-Kasım döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 34.1 ile İzlanda, yüzde 28.9 ile Norveç ve yüzde 27.9 ile Yunanistan oldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Hiçbir şey olmaz' dediler... Cenazesi çıktı
'Hiçbir şey olmaz' dediler... Cenazesi çıktı
'Küçük bir kız değilim' dedi! 8 yaşında zannediliyor
'Küçük bir kız değilim' dedi! 8 yaşında zannediliyor
Memur-Sen'den ek zam açıklaması
Memur-Sen'den ek zam açıklaması
Organları zarar görmeye başlamıştı... Sebebi mide küçültme mi?
Organları zarar görmeye başlamıştı... Sebebi mide küçültme mi?
Manisa'da tarihi ikonalar ele geçirildi: 2 gözaltı
Manisa'da tarihi ikonalar ele geçirildi: 2 gözaltı
Hollanda'da hükümeti kurma görevi dördüncü kez Rutte'nin
Hollanda'da hükümeti kurma görevi dördüncü kez Rutte'nin
BUDO'da sefer iptalleri
BUDO'da sefer iptalleri
Hristiyanlardan İsrail'e 'dini ayrımcılık' suçlaması
Hristiyanlardan İsrail'e 'dini ayrımcılık' suçlaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.