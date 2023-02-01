Reuters

Avrupa otomobil pazarı, 1993'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, 2022'de yüzde 4.6 oranında küçülen pazarda ve 9 milyon 255 bin 930 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Avrupa otomobil pazarı 1993 yılında da 9.2 milyon adet seviyesinde yılı kapatmıştı.

ACEA'dan yapılan son açıklamada ise, 2023'te bu tablonun tersine dönmeye başlayacağı bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamada, 2023 sonuna kadar Avrupa otomobil pazarının yüzde 5 büyüme ile 9.8 milyon adede yükseleceği öngörüsü paylaşıldı.

ACEA Başkanı ve Renault CEO'su Luca De Meo, 2030 yılına kadar batarya üretimi için gerekli olan hammaddelerin yalnızca yüzde 5'inin Avrupa'dan sağlanacağını söyledi.

De Meo, hammadde maliyetlerinin endüstrinin kontrol edemediği bir şey olması nedeniyle bunun bazı riskler oluşturduğunu da aktardı.

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