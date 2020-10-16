Pandemi döneminde büyük darbe yiyen Avrupa otomotiv endüstrisi, Eylül'de toparlanma sinyali verdi. Eylül ayında kıtadaki otomobil satışlarının yüzde 1.1 oranında arttığı kaydedildi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nden (ACEA) yapılan açıklamada, Eylül ayında kıta genelinde 1.3 milyon adet otomobil satıldı.

Kıta genelindeki yükselişe rağmen, Avrupa'nın ilk 5 pazarı arasında yer alan İspanya, Fransa ve İngiltere'de otomobil satışlarının düşmesi dikkat çekti.

İtalya ve Almanya pazarlarında ise artış gözlemlendi.

Volkswagen Grubu'nun satışları Eylül'de yüzde 14.1 artarken, Renault'un yüzde 8.1 arttı. PSA Grubu ise Eylül'de satışlarında yüzde 14.1 kayıp yaşadı.

Premium otomobil markalarından BMW satışlarında yüzde 11.9 kayıp yaşarken, Daimler de yüzde 7.7 satış kaybı yaşadı.

Avrupa genelindeki otomobil satışları yılın ilk 9 ayında ise koronavirüs salgını kaynaklı yüzde 29.3 oranında azaldı.