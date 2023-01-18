Avrupa otomobil pazarı, 2022'de yüzde 4.6 oranında küçüldü ve 9 milyon 255 bin 930'a geriledi.

Bu sonuçlarda, özellikle yılın ilk yarısında etkili olan hammadde ve lojistik krizini etkili olduğu belirtiliyor.

Her ne kadar kıtadaki otomobil pazarı Ağustos ayından Aralık ayına büyümesini sürdürse de, yıl sonunda elde edilen bu rakam 1993'ten bu yana kaydedilen en düşük rakam olarak dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği otomobil pazarı 1993 yılında da 9.2 milyon adet seviyesinde yılı kapatmıştı.

Avrupa'nın en büyük dört pazarı arasında sadece Almanya 2022'de büyürken, ülkedeki otomobil satışı geçen yıl yüzde 1.1 oranında arttı.

İtalya'daki satışlar yüzde 9.7, Fransa'daki satışlar yüzde 7.8 ve İspanya'daki satışlar ise yüzde 5.4 oranında azaldı.

SON 5 AYDIR YÜKSELİŞTE

Avrupa otomobil pazarı Aralık ayında ise yüzde 12.8 oranında büyüme kaydetti. Böylece, 5 ay üst üste kıtadaki otomobil satışları artış trendini sürdürdü.

Aralık'ta 896 bin 967 bin adet otomobil satışının gerçekleştiği Avrupa Birliği'nde, Almanya pazarı yüzde 38.1, İtalya pazarı ise yüzde 21 oranında büyüdü. İspanya'daki otomobil satışları Aralık'ta yüzde 14.1 oranında düşerken, Fransa pazarında daralma oranı ise yüzde 0.1'de kaldı.

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