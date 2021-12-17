'Avrupa Ordusu'nda Macron'a destek

Geçtiğimiz günlerde Macaristan'ın başkenti Budapeşte’yi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sık sık gerilim yaşadığı Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile 'Avrupa Ordusu' konusunda fikir birliğine vardı.
1 Ocak 2022'den itibaren AB dönem başkanlığını devralması kapsamında Fransa lideri Macaristan'ı ziyaret etti. İngiliz The Times'ın haberine göre Macron Orban ile arasındaki buzları eritti. Orban, daha güçlü bir AB ve Avrupa Ordusu konusunda Macron'a destek verdi.,
Orban, her iki ülkenin de daha güçlü bir Avrupa'dan yana olduğunu bir kez daha vurguladı.
AVRUPA ORDUSU FİKRİ
AB'nin "Avrupa ordusu" fikrini gerçeğe dönüştürmesi için ortak strateji, hukuki ve teknik altyapı ile finansman gibi başlıklardaki sorunları aşması gerekiyor.
Bunun için AB'nin kimi durumlarda çakışan ulusal çıkarlarında ortak bir zemin bulması ve bu sayede "ortak dış politika" oluşturması elzem görünüyor. Bir süredir çalışmaları süren ve bu yıl sonunda taslağının 2022'nin mart ayında son halinin çıkması planlanan "Stratejik Pusula" adlı AB belgesi bu bakımdan önem taşıyor. Martta AB liderlerine sunulacak belgenin AB'nin önceliklerine yön vermesi hedefleniyor.
Ayrıca AB ülkelerinin bugüne kadar kullanılan NATO altyapısı dışında bir altyapı geliştirmesi, bunun yanı sıra kendi birtakım altyapılarını da birbiriyle uyumlu hale getirmesi Avrupa ordusunun oluşumu için hayati önem arz ediyor.
Avrupa ülkelerinin önceliklerini belirleyerek ordu kurmak için gerekli siyasi iradeyi göstermesi de en önemli konulardan biri. Ülkelerde yıllar içinde siyasi iktidarlara göre değişim gösteren önceliklerin, tehdit algılarının veya ulusal çıkarların belirlenmesi, buna göre "siyasi iradenin" ortaya koyulması gerekiyor.
Neticede, hayati önem taşıyan iletişimi yürütmek için ortak bir dilin bile bulunmadığı 27 üyeli AB'nin ortak "Avrupa ordusu" kurma hayali daha uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.
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