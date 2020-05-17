Avrupa "normale dönüş" sürecinde ikinci kapsamlı adımı yarın atacak

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri kademeli olarak kaldıran Avrupa ülkeleri, "normale dönüş" sürecinde ikinci kapsamlı adımı yarın atacak.

İtalya'da kişisel bakım ve estetik merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler yarından itibaren yeniden açılacak.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da daha önce 1 Haziran'da açılacağı duyurulan restoran, bar, ibadethanelerin açılışı 18 Mayıs'a çekildi.

Buna göre, ülkedeki kişisel bakım ve estetik merkezleri, kuaförler, barlar yarından itibaren açılacak. Daha önce paket servis için açılan restoranlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler de yarından itibaren tamamen hizmet vermeye başlayacak.

Ülkede ayrıca kilise, cami ve sinagog gibi ibadethaneler ile mağazalar da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşuluyla yarın tekrar faaliyete geçecek.

Hükümet, Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarının grup halinde idmanlara başlamalarına da onay verdi.

- Belçika'da okullar kademeli açılacak

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin aldığı yeni kararlara göre, ülkedeki okullar yarın sıkı tedbirler altında ve kademeli olarak tekrar eğitime başlayacak.

Müze ve hayvanat bahçeleri de gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak şartıyla yeniden açılacak. Kütüphaneler de aynı koşullar altında hizmet verebilecek.

Berber ve kuaför salonları randevuyla müşteri kabul edebilecek, ayrıca en fazla 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri de yapılabilecek.

Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden açılacak. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabilecek. İş yerlerinde ise uzaktan çalışma esas olacak.

Belçika'da bir sonraki aşamaya en erken 8 Haziran'da geçilecek. Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması daha sonra değerlendirilecek.

- İspanya'da normalleşme süreci bölgelere göre değişiyor

İspanya'da 4 Mayıs'ta yürürlüğe giren kademeli normalleşme süreci bölgelere göre farklılık gösteriyor. Ölü ve vaka sayılarına göre ülkedeki 17 özerk yönetim için ayrı planları yürürlüğe koyan hükümet, hafta başlarında bunları revize ederek seviye geçişlerine karar veriyor.

Dört aşamadan oluşan normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs'ta ülkenin yüzde 51'i ikinci aşamaya geçerken, yarın bu oranın yüzde 70'e çıkarılması kararlaştırıldı.

Hükümet, salgının en fazla görüldüğü Madrid ve Barselona kentleri ile Castilla y Leon özerk yönetiminin yarısının, birinci aşamada kalmaya devam edeceğini açıkladı.

İspanya'nın turizm bölgelerinden Kanarya ve Balear adalarına bağlı 4 ada (La Gomera, Formentera, El Hierro, La Graciosa) yarından itibaren üçüncü aşamaya geçen yerler oldu.

Hükümetin bazı kurallarda değişiklik yaptığı aşamalar, yarından itibaren şu şekilde uygulanacak:

"Birinci aşamada, 200 metrekareden küçük işletmelerin açılması, restoranların sadece dışarıya servis amaçlı çalışması, orta ve uzun mesafeli seyahatlerde ulaşım araçlarının yüzde 30 kapasiteyle hizmet vermesi, ibadet yerleri ile müzelerin yüzde 33 kapasiteyle açılması, kütüphanelerden kitap alımına izin verilmesi ve okullarda dezenfeksiyon işlemlerine başlanıp idari personelin çalışması öngörüldü.

İkinci aşamada ise 400 metrekareye kadar işletmelerin açılmasına, restoran ve barların teraslarının en fazla yüzde 50 kapasiteyle çalışmasına, şehir içi serbest dolaşım ve ikinci ikamet yerlerine gitmeye müsaade edilmesine, ortak kullanım alanlarının kapalı olması şartıyla otellerin açılmasına ve açık alanlarda en fazla 30 kişilik gösterilere izin verildi.

Üçüncü aşamada da alışveriş merkezlerinin yüzde 40 kapasiteyle açılması, restoran ve barların yüzde 40 doluluk oranıyla açılması, ortaöğretim ve lise son sınıf öğrencilerinin isteğe bağlı okullarda eğitime başlaması, kreşlerin açılması, sinema, tiyatro ve konser salonlarının yüzde 33 kapasiteyle açılması, otellerde ortak kullanım alanlarının yüzde 33 kapasiteyle açılması, ibadet yerlerinde kapasitenin yüzde 50'ye çıkarılması öngörüldü."

- Avusturya'da ilköğretimde ders başı yapılacak

Avusturya'da önlemleri gevşetme sürecinde üçüncü adım olarak yarından itibaren ilköğretim okullarında eğitime yeniden başlanacak.

Okullarda sosyal mesafe, hijyen ve 11 yaş üstü öğrenciler için maske kullanma zorunluluğu öngörüldü. Ortalama 30 öğrenciden oluşan sınıflar iki gruba ayrılırken, haftanın ilk üç günü ilk grup, son iki günü ise ikinci grup eğitim görecek.

Macaristan'da ise 2 hafta önce taşrada son verilen dışarıya çıkma sınırlaması, yarından itibaren başkent Budapeşte'de de kaldırılacak.

Ülke genelinde toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam edecek ancak üniversiteler, havuzlar, hayvanat bahçeleri, parklar ve çocuk oyun alanları yeniden ziyaret edilebilecek.

Yarından itibaren ayrıca Budapeşte dışındaki kentlerde restoran ve kafeler de tamamen açılacak. Budapeşte'de ise restoran ve kafeler sadece bahçe ve teraslarda müşteri kabul edebilecek.

Pazar yerlerinin açılması kararını ise belediyeler verecek.

- Almanya'da tedbirlerin kaldırılmasından eyaletler sorumlu

Almanya'da tedbirlerin kaldırılması eyaletlerin sorumluluğuna bırakılırken, normalleşme süreci de bölgelere göre farklılıklar gösteriyor.

Sabah, öğle ve ikindi namazlarının kılınmasına izin verilen camiler, 20 Mayıs'tan itibaren tamamen ibadete açılacak.

Ülkede ayrıca kara sınırlardaki kontrollerin gevşetilmesine ve Lüksemburg sınırında kontrollerin tamamen kaldırılmasına karar verildi.

Birçok eyalette cuma gününden beri açık olan restoran ve kafeler, salgından büyük ölçüde etkilen Bavyera, Baden-Württenberg, Saarland, Rheinland-Pfalz ve Schleswig-Holstein'de yarından itibaren müşterilerin iletişim bilgileri alınması şartıyla yeniden açılacak.

Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya-Anhalt ve Schleswig-Holstein'de yarından itibaren otellerin müşteri ağırlamasına izin verildi.

Berlin ve Brandenburg'da yarın itibarıyla kapalı alanlarda 50 kişinin bir araya gelmesine izin verilirken, Mecklenburg'da ise açık havada 150'ye kadar katılımcısı olan gösteriler yapılabilecek.

Hessen ve Saarland'da sinema salonları yarın yeniden açılacak.

Berlin'de 8'inci, Bremen'de ise 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıflar yeniden ders başı yapacak.

Hamburg ve Saksonya'da kreşler kademeli olarak açılacak.

- Yunanistan'da eyaletler arası seyahat kısıtlaması kaldırılacak

Yunanistan'da normalleşme adımları kapsamında kilise ve camiler sosyal mesafeye uyulması şartıyla bugün toplu ibadete yeniden açıldı.

Ülkede yarından itibaren eyaletler arasındaki seyahat kısıtlaması kaldırılacak, Girit Adası ve ana kara arasında deniz yoluyla yolcu taşımalığı başlayacak. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda bir hafta sonra diğer adalara da gemi seferleri yapılacak.

Uçaklar sıkı sağlık kontrolleri altında iç hatlarda yolcu taşımaya başlayacak. Uluslararası uçuşlar için sadece başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havaalanı kullanılacak.

Schengen vatandaşları ve Avrupa ülkelerinde uzun süreli ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşları Yunanistan'a giriş yapabilecek.

- Bulgaristan'da alışveriş merkezleri açılacak

Bulgaristan'da hükümete bağlı Kriz Masası, yarından itibaren ülkedeki alışveriş merkezlerinin yeniden açılmasına izin verdi.

Uzmanlar, virüsün elbiselerin üzerinde saatlerce yaşayabileceğine dikkati çekerken, mağazalardaki denenmiş kıyafetlere ispirtolu dezenfektan uygulanması ve deneme odalarına morötesi lambalar yerleştirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Başbakan Boyko Borisov’un önerisi üzerine restoranların KDV'leri yüzde 20'den yüzde 9'a indirildi.

Otellerin de yeniden açılmasına izin verilmesine rağmen yaz tatil merkezlerindeki büyük otellerin sahipleri yabancı turistler gelmedikçe hizmet vermeyeceklerini bildirdi.

- Portekiz'de lise öğrencileri okula dönüyor

Portekiz'de kademeli normalleşme süreci kapsamında lise öğrencileri yarın okullarına dönerken, diğer tüm sınıflar bu öğrenim sezonunu uzaktan eğitimle tamamlayacak.

Polonya'da da güzellik salonu ve kuaförler yarın yeniden hizmete girecek, restoran ve kafeteryalar belirli koşullar altında yeniden kapılarını açacak.

Yarından itibaren toplu taşımayı daha fazla yolcunun kullanmasına izin verilecek, ayrıca kiliselerde 10 metrekareye 1 kişi denk gelecek şekilde ibadet yapılmasına da izin verilecek.

Slovenya'da kreşler yeniden hizmet vermeye başlayacak, Danimarka'da ise restoranlar, kafeler, kütüphaneler ve ortaokullar tekrar açılacak.

Fransa'da salgının etkili olmadığı bölgelerde ise yarından itibaren ortaokullar açılacak.

,Mehmet Hatipoğlu,Ihvan Radoykov,Şenhan Bolelli,Yusuf Hatip,Mehmet Yılmaz,Aşkın Kıyağan