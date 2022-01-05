Avrupa'nın kırmızı çizgisi Ukrayna

AA

Borrell ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk şehrindeki temas hattını ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Josep Borrell, bu ziyaretinin 8 senedir süren çatışmanın sonuçlarına şahit olmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

AB'nin Ukrayna'nın en güvenilir ortağı olduğunu ve Kırım'ın yasa dışı ilhakından sonra Ukrayna'ya 17 milyar avrodan fazla finansal destek sağlandığını aktaran Borrell, Ukrayna ile AB Ortaklık Anlaşmasının üçüncü bir ülkeyle olan en kapsamlı anlaşma olduğuna dikkati çekti.

Borrell, Rusya-Ukrayna sınırlarında krizin derinleştiğini ve gerginliğin arttığını dile getirerek, "Rusya, Ukrayna sınırlarında birliklerini olağanüstü artırıyor ve bu çok çabuk oldu. Geçen sene yaz ABD Başkanı Joe Biden Avrupa'yı ziyaret ettiğinde en önemli endişe Çin'di." dedi.

Cenevre'de Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesini ABD ve Rusya'nın iletişim kanalı kurulduğu şeklinde yorumladıklarını ifade eden Borrell, ancak şimdi her şeyin farklı bir noktaya geldiğini aktardı.

"ANA AMACIMIZ GERGİNLİĞİ GÖRÜŞMELER YOLUYLA AZALTMAK"

Borrell, Rusya'nın birliklerini artırmasının yanı sıra güvenlik talepleri öne sürdüğünü hatırlatarak, artık iki gücün nüfuz bölgelerinin olduğu Yalta Anlaşması zamanlarının geride kaldığını belirtti.

Ana amaçlarının gerginliği görüşmeler yoluyla azaltmak olduğunu ifade eden Borrell, bir yandan da Ukrayna'yla tam bir dayanışma halinde olarak olası bir saldırının Rusya'ya faturasının ağır olacağını göstermek olduğunu aktardı.

Borrell, ABD, NATO ve benzer anlayıştaki ülkelerle Minsk Anlaşmasının tam manasıyla uygulanması için koordinasyon içinde olduklarını aktararak, "Ukrayna'nın güvenliği olmadan Avrupa'nın güvenliği olamaz. Avrupa güvenliğine ilişkin her görüşmede Avrupa ve Ukrayna olmak zorunda." değerlendirmelerinde bulundu.

"RUSYA'NIN AVRUPA'NIN HANGİ BÖLGEYE GENİŞLEYECEĞİNE KARIŞMA HAKKI YOK"

Kuleba da ziyareti memnuniyetle karışladıklarını belirterek, Borrell'in bölgeyi ziyaret eden ilk AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olduğunu aktardı.

AB ve Ukrayna'nın Rusya'nın saldırgan tutumuna karşı omuz omuza durduğunu vurgulayan Kuleba, birlikte görevlerinin görüşmeler yoluyla gerginliği azaltmak ve Rusya'yı saldırgan tutumundan vazgeçirmek olduğunu söyledi.

Kuleba, bu nedenle Rusya'ya karşı yeni bir yaptırımlar paketi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Rusya'nın Avrupa'nın hangi bölgeye genişleyeceğini belirleme, Ukrayna ve Avrupa arasındaki ilişkileri belirleme hakkı yok, bu yalnızca Kiev ve Brüksel'in kararıdır." diye konuştu.