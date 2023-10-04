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        Haberler Sağlık Avrupa'nın en obez ülkesi! Obeziteli bireyler yaşadıklarını anlattı

        Avrupa'nın en obez ülkesi! Obeziteli bireyler yaşadıklarını anlattı

        Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa'nın en obez ülkesi Türkiye. Türkiye'de her 3 yetişkinden bir tanesi obeziteli. Kilo vermeyen obezite hastalarının son çaresi ameliyat... Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:11
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        Avrupa'nın en obez ülkesi!
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        Dünya genelinde 650 milyonu aşkın obeziteli birey bulunuyor. Türkiye'de de her 3 kişiden biri obeziteden muzdarip. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Ökmen, obeziteyi "vücutta yağ kütlesinin yağsız kütleye göre orantısız bir şekilde artması" olarak tanımlıyor.

        Obezitenin kronik bir hastalık olduğunu kaydeden Ökmen, "Türkiye'de yetişkinlerde 3 kişiden biri obez. Avrupa'da birinci sıradayız" dedi.

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        "BALIK ETKLİ DEDİKLERİMİZİN ÇOĞU OBEZİTELİ"

        Ökmen, "Birçok kişi obez olduğunun farkında değil. Balık etli dediklerimizin çoğu aslında birinci dereceden obez oluyor" diye konuştu.

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        Eski bir gazeteci olan Fevzi Yalçın, "15-30 yaş arası çok zayıftım. 30 yaşından sonra düzensiz çalışma şartları yüzünden hızlı ve düzensiz yeme alışkanlığını böyle kazandım. Habere yetişeceğiz diye hızlı yemeye çalışıyordum. Hızlı yiyordum, bu artık istem dışıydı. Sürekli fast food yiyordum, buna zorlanıyoruz" dedi.

        8 AYDA 42 KİLO VERDİ

        Kilo vermeyen obezite hastalarının son çaresi ise ameliyat oluyor. Obezite ameliyatı olan Yalçın, 8 ayda 42 kilo verdi.

        Yalçın, "Daha fazla hareket halindeyim, daha fazla yürüyorum, kendi kendime çoraplarımı giymeye başladım. Uyku apnesi, tansiyon ve şeker sorunum bitti" diye konuştu.

        Dr. Sökmen, "Bundan 50 yıl önce insanlar tarlaya gidiyor ve aldıkları kaloriyi yakıyordu. Şimdi ise insanlar hazır gıdaya yöneliyor. Poçağa, simit yeniyor ve bu da obeziteye sebep oluyor" dedi.

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