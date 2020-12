Avrupa'nın en iyileri

Bu yıl 33'üncü kez düzenlenen Avrupa Film Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Yılın en iyi filmi 'Druk' olurken yönetmeni Thomas Vinterberg 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 33'üncü Avrupa Film Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Kazanılan ödüller şöyle;

En İyi Film: Druk

En İyi Belgesel: Colectiv

En İyi Yönetmen: Thomas Vinterberg... Druk

En İyi Kadın Oyuncu: Paula Beer... Undine

En İyi Erkek Oyuncu: Mads Mikkelsen... Druk

En İyi Senaryo: Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm... Druk

En İyi Komedi: The Big Hit

En İyi Animasyon: Josep

En İyi Kısa Film: All Cats are Grey in the Dark

FIPRESCI Keşif Ödülü: Sole

Üniversite Film Ödülü: Saudi Runaway

En İyi Müzik: Dascha Dauenhauer

En İyi Görüntü Yönetimi: Matteo Cocco... Hidden Away

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Cristina Casali... The Personal History of David Copperfield

En İyi Kostüm Tasarımı: Ursula Patzak... Hidden Away

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Yolanda Piña & Félix Terrero & Nacho Díaz... The Endless Trench

En İyi Kurgu: Maria Fantastica Valmori... Once More Unto the Breach

En İyi Ses Tasarımı: Yolande Decarsin... Little Girl

En İyi Görsel Efekt: Iñaki Madariaga...The Platform