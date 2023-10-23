Avrupa'nın en iyi turizm köyleri açıklandı! Listede Türkiye de var
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2023 yılının 'En İyi Turizm Köyleri'ni seçti. Listede bazı ülkelerden birkaç lokasyon yer alırken, Türkiye'den de bir yer en iyiler arasında gösterildi.
Giriş: 23.10.2023 - 12:09 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:09
- 1
ONATI, İSPANYA
- 2
VALENI, MOLDOVA
- 3
CANTAVIEJA, İSPANYA
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- 4
ERICEIRA, PORTEKİZ
- 5
LERICI, İTALYA
- 6
MANTEIGAS, PORTEKİZ
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- 7
TOKAJ, MACARİSTAN
- 8
ST. ANTON AM ARLBERG, AVUSTURYA
- 9
SLUNJ, HIRVATİSTAN
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- 10
ŞİRİNCE, TÜRKİYE
- 11
SİGUENZA, İSPANYA
- 12
SCHLADMİNG, AVUSTURYA
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- 13
SAINT-URSANNE, İSVİÇRE
- 14
ORDINO, ANDORA
- 15
MORCOTE, İSVİÇRE
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- 16
SORTELHA VE VILLA DA MADALENA, PORTEKİZ
Haberi Hazırlayan: Başak Kanık