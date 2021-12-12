'Quo Vadis, Aida?' en iyi film

HABERTURK.COM

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 34'üncü Avrupa Film Ödülleri töreni bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle çevrim içi yapıldı.

'En İyi Film ödülüne layık görülen Jasmila Zbanic'in 'Quo Vadis, Aida?' adlı film törende iki ödül daha aldı.

Jasmila Zbanic 'En İyi Yönetmen' dalındaki ödülü alırken, 'Quo Vadis, Aida?" filmindeki rolüyle Jasna Duricic de 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödüle layık görüldü.

Yönetmen Zbanic ödülü, Srebrenitsalı anne ve kadınların yanı sıra öldürülen babalara, eşlere ve oğullara adadığını söyledi.

'En iyi Erkek Oyuncu' dalındaki ödülü 'The Father' filmindeki rolüyle Anthony Hopkins alırken, 'En İyi Senaryo' dalındaki ödülü de 'The Father' filminin senaristleri Florian Zeller ve Christopher Hampton'e verildi.

'En İyi Komedi' dalındaki ödül Yngvild Sve Flikke'nin yönettiği 'Ninjababy' filmine verildi. Törende 'En İyi Belgesel' ve 'En İyi Animasyon' dallarında Jonas Poher Rasmussen'in yönettiği 'Flee' filmi ödüle layık görülürken, Danimarkalı yönetmen Susanne Bier de dünyada Avrupa sinemasına katkılarından dolayı onurlandırıldı.