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Haberler Enerji

Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da faaliyete başladı

Finlandiya'daki 1600 megavat kapasiteli Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Olkiluoto 3 dün faaliyete girdi.

Giriş: 17.04.2023 - 17:11 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da faaliyete başladı
AA

Olkiluoto 3'ün geçen yıl aralık ayında düzenli elektrik üretimine başlaması gerekiyordu ancak aylar süren üretim testleri nedeniyle ertelemeler oldu. Reaktörün dün işletmeye girmesiyle Finlandiya, elektriğinin yüzde 50'sinden fazlasını nükleer enerjiden karşılamaya başladı. Yeni reaktör, en az 60 yıl elektrik üretim kapasitesine sahip olacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre santralin işletmecisi TVO'nun Üst Yöneticisi (CEO) Jarmo Tanhua, yaptığı açıklamada, "Olkiluoto 3'ün üretimi elektrik fiyatını dengeliyor ve Finlandiya'daki yeşil geçişte önemli bir rol oynuyor" ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın batı kıyısındaki Olkiluoto nükleer santralindeki reaktör, Fransız-Alman Areva-Siemens konsorsiyumu tarafından inşa edildi. 2009'da devreye girmesi planlanan reaktörün devreye alınması artan inşaat maliyetleri nedeniyle uzadı.

Finlandiya, Rusya'da enerji ithalatını azaltmak amacıyla nükleer enerji kullanımını artırmayı hedefliyor.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.

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