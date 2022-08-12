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Çinli batarya üreticisi CATL, Avrupa'nın en büyük batarya fabrikasını kurmak için harekete geçti.

Şanghay merkezli şirketten yapılan açıklamada, Macaristan'a 7.6 milyar dolarlık batarya fabrikası kurulacağı kaydedildi.

100 GWh kapasiteli batarya fabrikası, Macaristan'ın doğusundaki Debrecen'e inşa edilecek.

Debrecen, BMW fabrikasına ev sahipliği yaparken, Audi'nin batı Macaristan'daki Gyor'da bir fabrikası ve Mercedes-Benz'in de ülkenin orta kesimindeki Kecskemet'te fabrikası yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük batarya fabrikası olacak tesisten, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen ve Stellantis gibi Avrupalı otomobil üreticilerine batarya tedariki yapılacağı belirtildi.

CATL'in kurucusu ve başkanı Zeng Yuqun, yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa yatırımının 'CATL'nin küresel genişlemesinde dev bir sıçrama' olacağını söyledi.

KUZEY AMERİKA'YA DA YATIRIM YAPACAK

CATL'nin bu adımının arkasında, Avrupa'nın elektrikli otomobillere geçişi hızlandırma girişimi yatıyor. Bu kapsamda, kıtadaki batarya talebi artarken, gelecekte üretimde sıkıntılar yaşanmaması adına üreticiler uzun soluklu tedarik anlaşmalarına yöneliyor.

Çinli şirket ayrıca, Pekin ve Washington arasındaki gerginliğe rağmen, Ford dahil olmak üzere ABD'li otomotiv kuruluşları için için 2026 yılına kadar Kuzey Amerika'da pil üretimi planlarını sürdürüyor.

Öte yandan, Volkswagen, Mercedes-Benz ve Tesla gibi üreticiler de, gelecekte batarya hücreleri ve hammaddelere erişimi güvence altına almak ve elektrifikasyon stratejilerini sürdürmek için Avrupa'da batarya planlarını uygulamaya başladılar.