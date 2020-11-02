Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Sociedad, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint Germain (PSG),puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

Son şampiyon Liverpool, konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti.

Lige 4'te 4 yaparak başlayan Everton, deplasmanda Newcastle United'a 2-1 yenilerek son 3 haftada 8 puan kaybetti.

Sezona hızlı giriş yapan Aston Villa, evinde Southampton'a 4-3 kaybederek üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Haftanın öne çıkan maçında Arsenal, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 yendi.

Chelsea ve Manchester City, haftayı deplasman galibiyetleriyle kapattı. Chelsea, Burnley'yi 3-0, Manchester City de Sheffield United'ı 1-0 ile geçti.

Tottenham ise Brighton'ı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Premier Lig'in 7. haftasında 16 puanlı Liverpool liderliğini sürdürdü. 14 puanlı Tottenham, 13'er puanlı Everton, Southampton ve Wolverhampton, Liverpool'u takip etti.

Ligde hafta, bu akşam oynanacak Fulham-West Bromwich Albion ve Leeds United-Leicester City maçlarıyla tamamlanacak.

LA LIGA

Lig lideri Real Sociedad, Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u kadrosunda bulunduran Celta Vigo'yu deplasmanda 4-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Son şampiyon Real Madrid, evinde Huesca'yı 4-1 ile geçti.

Zirve yarışındaki takımlardan Atletico Madrid, Osasuna deplasmanından 3 puanı 3-1'lik skorla aldı.

Alaves'e konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Barcelona, art arda 4. maçında galip gelemedi.

Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Valencia deplasmanında 2-2 berabere kaldı.

La Liga'da Villarreal-Valladolid maçıyla tamamlanacak 8. haftada puanını 17'ye çıkaran Real Sociedad, liderliğini korudu. Bir maçı eksik Real Madrid 16, Atletico Madrid (iki maçı eksik),Cadiz ve Granada (bir maçı eksik) 14'er puanla zirve takibini sürdürdü.

SERIE A

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lig lideri Milan, deplasmanda Udinese'yi 2-1 yendi.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, deplasmanda Spezia'yı 4-1 mağlup etti ve ligde iki maç sonra galip geldi. Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sonradan girdiği maçta 2 gol kaydederken milli futbolcu Merih Demiral 90 dakika sahada kaldı.

Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün görev yaptığı Sassuolo, Napoli deplasmanında 2-0 kazanarak çıkışını sürdürdü.

Serie A'nın 6. haftasında Milan, 16 puanla zirvedeki yerini korudu. Milano ekibini, 14 puanlı Sassuolo, 12'şer puanlı Juventus ve Atalanta izledi.

BUNDESLIGA

Medipol Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Leipzig, Borussia Mönchengladbach deplasmanında 1-0 yenilerek liderliği kaybetti.

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, Köln'e konuk olduğu mücadeleyi 2-1 kazandı.

Borussia Dortmund ise Arminia Bielefeld deplasmanında 2-0 galip geldi.

Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih 15 puan ve averajla Borussia Dortmund'un önünde liderliğe yerleşti. Leipzig 13, Bayer Leverkusen 12, Borussia Mönchengladbach 11 puanla sıralandı.

LIGUE 1

Sezona iki yenilgiyle başlayan PSG, deplasmanda Nantes'ı 3-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı.

Zirve takibini sürdüren takımlardan Rennes'in sahasında Brest'i 2-1 mağlup ettiği haftada Nice ise Angers deplasmanında 3-0 galip geldi.

Ligue 1'de 9. haftanın ardından 21 puanla PSG zirvede yer aldı. Lille 19, Rennes 18, Nice 17 puanla başkent ekibini izledi.