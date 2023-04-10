Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Premier Lig'in 30. haftası sonunda Arsenal, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Londra ekibini, bir maçı eksik takımlardan 67 puanlı Manchester City, 56 puanlı Newcastle United ve Manchester United izledi.

Manchester United, erteleme maçında karşılaştığı Brentford'ı 1-0, hafta sonu ağırladığı Everton'ı ise 2-0 mağlup etti.

Hafta içi oynadığı erteleme maçında konuk olduğu West Ham United'ı 5-1 yenen Newcastle United, Brentford deplasmanında da 2-1 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlar Newcastle United ve Manchester United, bu hafta 2'şer karşılaşmaya çıktı.

Liderlik koltuğunda oturan Arsenal'ın, Liverpool'a konuk olduğu karşılaşma 2-2 tamamlandı. Bu sonuçla Arsenal'ın 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

La Liga'nın 28. haftasının ardından 71 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 12, Atletico Madrid 14, Real Sociedad ise 20 puan geriden takip etti.

Milano ekipleri haftayı puan kaybıyla kapattı. Son şampiyon Milan, ağırladığı Empoli ile 0-0, Inter ise konuk olduğu Salernitana ile 1-1 berabere kaldı.

Lazio, sahasında Juventus'u 2-1, Roma da deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 27. haftası sonunda 58 puan toplayan Bayern Münih'i, 56 puanlı Borussia Dortmund, 51 puanlı Union Berlin ve 48 puanlı Leipzig takip etti.

Leipzig ise konuk olduğu Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti.

Lider PSG'nin yanı sıra en yakın takipçisi Lens de ligin 30. haftasında sahadan 3 puanla ayrıldı.