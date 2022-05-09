Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.
Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'da Real Madrid'in şampiyonluğu garantilediği liglerde, İngiltere'de Manchester City, İtalya'da ise Milan, puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.
PREMIER LİG
Liderlik koltuğunda oturan Manchester City, zirve takibini sürdüren Liverpool'un puan kaybı yaşaması ile zirvedeki yerini pekiştirdi.
Liverpool, konuk ettiği Tottenham'la 1-1 berabere kalırken, Manchester City ise ağırladığı Newcastle United'ı 5-0'lık skorla geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ekiplerden Chelsea, konuk ettiği Wolverhampton Wanderers ile 2-2 berabere kaldı. Son haftaların formda ekibi Arsenal ise ağırladığı Leeds United'ı 2-1 yendi.
Premier Lig'de 36. hafta sonunda 86 puanı bulunan Manchester City'yi, 83 puanlı Liverpool, 67 puanlı Chelsea ve 66 puanlı Arsenal izledi.
SERIE A
Çekişmeli zirve mücadelesinin yaşandığı ligde Milan, Verona deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürürken, Inter ise konuk ettiği Empoli'yi 4-2 yendi.
Napoli, Torino deplasmanında 3 puanı tek golle elde ederken, Juventus ise konuk olduğu Genoa'ya 2-1 mağlup oldu.
Serie A'nın 36. haftasını 80 puanla ilk sırada tamamlayan Milan'ı, 78 puanla Inter, 73 puanla Napoli ve 69 puanla Juventus izledi.
LA LIGA
Şampiyonluğu garantileyen Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 1-0 mağlup oldu.
Barcelona, Real Betis deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sevilla ise konuk olduğu Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.
La Liga'nın 35. haftası sonunda 81 puanı bulunan şampiyon Real Madrid'i, Barcelona 12, Sevilla 16, Atletico Madrid 17 puan geriden takip etti.
BUNDESLIGA
Şampiyonluğu garantileyen takımlardan Bayern Münih, ağırladığı Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı.
Borussia Dortmund, konuk olduğu Greuther Fürth'ü 3-1, Bayer Leverkusen ise deplasmanda Hoffenheim'i 4-2'lik skorla geçti.
Bundesliga'nın 33. haftasının ardından 76 puana sahip Bayern Münih'i, 66 puanlı Borussia Dortmund, 61 puanlı Bayer Leverkusen ve 57 puanlı Leipzig takip etti.
LIGUE 1
Ligin 36. haftasında, şampiyon PSG, konuk ettiği Troyes ile 2-2 berabere kaldı.
Olimpik Marsilya, deplasmanda Lorient'i 3-0, Monaco ise konuk olduğu Lille'i 2-1'lik skorla mağlup etti.
PSG, aldığı beraberlikle puanını 80'e yükseltti. Olimpik Marsilya 68, Monaco 65 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.
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