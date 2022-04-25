Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.
Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da da Paris Saint-Germain (PSG) şampiyonluğu garantiledi. İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da ise Milan, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
Bundesliga
Zirvede yer alan son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund'u ağırladığı maçı 3-1 kazandı.
Sezonun bitimine 3 hafta kala puan farkını 12'ye çıkaran Bayern Münih, üst üste 10’uncu, toplamda 32. şampiyonluğuna ulaştı.
Greuther Fürth deplasmanından 4-1 galip ayrılan Bayer Leverkusen, 3'üncülüğe yerleşti. Greuther Fürth ise küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Evinde Union Berlin’e 2-1 mağlup olan Leipzig, 4. sıraya geriledi.
Bundesliga'nın 31. haftasının ardından 75 puana sahip Bayern Münih'i, 63 puanlı Borussia Dortmund, 55 puanlı Bayer Leverkusen ve 54 puanı bulunan Leipzig takip etti.
Ligue 1
Haftaya Olimpik Marsilya'nın 15 puan önünde lider başlayan PSG'nin seyircisi önünde oynadığı Lens karşılaşması 1-1 bitti. Bu sonuçla Olimpik Marsilya'nın, Reims deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetin bir önemi kalmadı.
Son 4 hafta öncesi tarihinin 10. şampiyonluğunu ilan eden PSG, Ligue 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanının sahibi Saint-Etienne'i de yakaladı.
Rennes evinde Lorient'ı 5-0, Monaco da deplasmanda Saint-Etienne'i 4-1 mağlup etti.
PSG, 34. haftada puanını 78'e yükseltti. Olimpik Marsilya 65, Rennes ve Monaco 59 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı. Geçen yılın şampiyonu Lille ise 51 puanla 9. sırada bulunuyor.
Premier Lig
Liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Manchester City ve 2. sıradaki Liverpool, bu hafta 2 karşılaşmaya çıktı.
Hafta içi oynanan erteleme maçlarında Manchester City, Brighton'ı 3-0, Liverpool da Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.
Hafta sonu ise Manchester City, Gabriel Jesus'un 4 gol attığı maçta konuk ettiği Watford'u 5-1 yendi. Liverpool da evinde oynadığı Everton müsabakasını 2-0 kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ekiplerden Chelsea, West Ham United'ı 1-0, Arsenal ise Manchester United'ı 3-1 yendi.
Premier Lig'in 34. haftası sonunda 80 puanı bulunan Manchester City'yi (bir maçı eksik), 79 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 65 puanlı Chelsea (iki maçı eksik) ve 60 puana sahip Arsenal (bir maçı eksik) izledi.
La Liga
Şampiyonluk yarışını önde götüren Real Madrid, Osasuna deplasmanından 3-1 galip ayrılarak ipi göğüslemeye çok yaklaştı.
Real Madrid'in en yakın takipçisi Barcelona, bu hafta 2 karşılaşma oynadı. Deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 yenen Katalan ekibi, erteleme maçında ise konuk ettiği Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.
Sevilla, konuk olduğu Levante'yi 3-2 yendi. Son şampiyon Atletico Madrid ise sahasında Granada ile 0-0 berabere kaldı.
La Liga'nın 33. haftası sonunda 78 puanı bulunan Real Madrid'i, Barcelona ve Sevilla 15, Atletico Madrid 17 puan geriden takip etti.
Serie A
Lider Milan, Lazio deplasmanından 90+2'nci dakikada attığı golle 2-1 galip ayrıldı.
Geçen sezonun şampiyonu Inter, sahasında Roma'yı 3-1 mağlup etti.
Konuk olduğu Empoli'ye 3-2 yenilen Napoli, haftayı puansız kapattı.
Sassuolo-Juventus karşılaşmasıyla tamamlanacak Serie A'nın 34. haftasını 74 puanla geçen Milan'ı, 72 puanla Inter (bir maçı eksik), 67 puanla Napoli ve 63 puanla Juventus izledi.
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