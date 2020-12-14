Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Tottenham, İspanya'da Real Sociedad, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

Liderlik koltuğunda oturan Tottenham, Crystal Palace, son şampiyon Liverpool da Fulham deplasmanından 1-1 beraberlikle döndü. Leicester City, konuk ettiği Brighton'ı 3-0 yenerek zirveyle arasındaki farkı bir puana indirdi. Manchester United ile Manchester City arasındaki derbi maç, golsüz tamamlandı. Everton'ın 1-0 mağlup ettiği Chelsea, 9 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı. Southampton, evinde oynadığı Sheffield United mücadelesini 3-0 kazandı. Premier Lig'in 12. haftasında 25 puana ulaşan Tottenham, averajla zirvedeki yerini korudu. Tottenham'ı, aynı puana sahip Liverpool, 24 puanlı Leicester City ve 23 puanlı Southampton izledi.

LA LIGA

Zor günler geçiren son şampiyon Real Madrid, başkent derbisinde ağırladığı lider Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Atletico Madrid'in 7 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Sahasında Eibar ile 1-1 Real Sociedad, fazla gol atmanın avantajıyla liderlik koltuğuna oturdu. Villarreal, konuk olduğu Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona ise sahasında Levante'yi 1-0 yendi. La Liga'nın 13. haftası sonunda puanını 26'ya çıkaran Real Sociedad'ı, 2 maç eksiği bulunan Atletico Madrid aynı puan, bir maçı eksik Real Madrid 3 puan, Villarreal ise 4 puan geriden takip etti.

SERIE A

Ligi namağlup lider götüren Milan, konuk ettiği Parma'ya karşı 2-0 geriye düşse de sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı. Diğer Milano ekibi Inter, Cagliari deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü. Son 9 yılın şampiyonu Juventus, Genoa'ya konuk olduğu karşılaşmayı 3-1 kazandı. Napoli, Sampdoria'yı 2-1, Sassuolo ise Benevento'yu 1-0 mağlup etti. Serie A'nın 11. haftasını 27 puanla geçen Milan, liderliğini sürdürdü. Milan'ı, 24 puanla Inter, 23'er puanla Napoli ve Juventus, 22 puanla da Sassuolo izledi.

BUNDESLIGA

Liderlik koltuğunda oturan son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı. Bayern Münih böylece son 4 maçta 3. kez sahadan bir puanla ayrıldı. Hoffenheim'ı 4-1 yenerek son 8 karşılaşmasında 7. galibiyetini elde eden Bayer Leverkusen, zirvenin yeni sahibi oldu. Leipzig, Werder Bremen'i 2-0, Wolfsburg da Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti. Stuttgart'ın deplasmanda 5-1 mağlup ettiği Borussia Dortmund, son 5 maçta 4 puan toplayabildi.

Bundesliga'nın 11. haftası sonunda 25 puan toplayan lider Bayer Leverkusen'i, 24'er puanlı Bayern Münih ve Leipzig, 21 puanı bulunan Wolfsburg ve 19 puanlı Borussia Dortmund takip etti.

LIGUE 1

Olympique Lyon, puan tablosunun zirvesindeki son 3 yılın şampiyonu Paris Saint Germain'i (PSG) deplasmanda 1-0 yendi. Lille, sahasında oynadığı Bordeaux karşılaşmasını 2-1 kazanarak liderliğe yükseldi. Olympique Marsilya, sahasında Monaco'yu 2-1, Montpellier ise deplasmanda Lens'i 3-2 mağlup etti.

Ligue 1'de 14. haftanın ardından puanını 29'a çıkaran Lille, averajla zirveye yerleşti. Olympique Lyon aynı puan, PSG 28, iki maçı eksik Olympique Marsilya 27 ve Montpellier 26 puanla Lille'in arkasında yer aldı.