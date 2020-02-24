24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
-REMIER LİG
Ligin ikinci sırasında yer alan Manchester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi Gabriel Jesus'un golüyle deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk takımda Arjantinli Sergio Agüero, penaltı atışından yararlanamadı.
Londra derbisinde Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ı ağırlayan Chelsea, rakibini Olivier Giroud ve Marcos Alonso'nun golleriyle 2-1 yendi. Kuzey Londra temsilcisinin tek golünü Antonio Rüdiger kendi kalesine attı.
Lider Liverpool, haftanın kapanış maçında bugün küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen West Ham United'ı ağırlayacak.
Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 76 puanla zirvede yer alıyor. "Kırmızılar"ı 57 puanlı Manchester City, 50 puanlı Leicester City, 44 puanlı Chelsea takip ediyor.
LA LIGA
Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin dört gol attığı maçta Eibar'ı 5-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
Haftaya lider giren Real Madrid ise ilk yarısı golsüz sona eren maçta Levante'ye 1-0 mağlup oldu.
Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Atletico Madrid, sahasında Villarreal'i 3-1, Sevilla da deplasmanda Getafe'yi 3-0'lık skorlarla geçti.
La Liga'nın 25. haftası sonunda puanını 55'e çıkaran Barcelona, zirveye yerleşti. Katalan ekibini, Real Madrid 2, Atletico Madrid ve Sevilla 12'şer puan geriden takip etti.
- SERIE A
Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun rakip fileleri havalandırdığı maçta SPAL'ı 2-1 yenen Juventus, liderliğini korudu.
Geçen hafta sahasında Inter'i 2-1 mağlup eden Lazio, bu hafta da Genoa deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta Milan, deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in gol attığı maçta ise Roma, sahasında Lecce'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Serie A'nın 25. haftasında oynanması gereken Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari ve Torino-Parma maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Ligin 25. haftasını Juventus, 60 puanla zirvede tamamladı. Lazio 59 puanla ikinci, bir maçı eksik Inter 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
BUNDESLIGA
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi.
Ligde zirve takibini sürdüren takımlardan Leipzig, Schalke 04'ü 5-0, Borussia Dortmund da Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.
Bundesliga'nın 23. haftası sonunda 49 puan toplayan Bayern Münih'i, 48 puanlı Leipzig, 45 puanlı Borussia Dortmund, 43'er puanlı Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen takip etti.
LIGUE 1
Liderlik koltuğunda oturan PSG, sahasında Bordeaux'yu 4-3 yendi.
Olympique Marsilya, sahasında Nantes'a 3-1 yenilirken, üst sıralarda kalma mücadelesi veren Rennes ise Nimes'i 2-1'lik skorla geçti. Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında Toulouse'u 3-0 mağlup etti.
PSG, Ligue 1'in 26. haftasının ardından 65 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 52, Rennes 44, Lille 43 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.
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